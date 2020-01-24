"Это прямая дорога к поражению": экс-мэр Рейкьявика дал совет Зеленскому

У Зеленского и Гнарра есть что-то общее – один был комиком, второй сейчас смешит людей

Йон Гнарр. Фото: facebook.com/Jón-Gnarr

Пока Владимир Зеленский пребывает с визитом в Израиле, исландский комик и бывший мэр Рейкьявика Йон Гнарр посоветовал президенту Украины больше заботиться о себе в связи с интенсивностью работы на столь высокой должности.

Об этом он рассказал в интервью "НВ".

Гнарр десять лет назад был одним из самых успешных мэров Рейкьявика (Исландия). Он признался, что следил за восхождением Зеленского к президентству.

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"У вашего президента Зеленского есть юридическое образование, раз так, то он тем более может быть политиком. Я следил за его кампанией, и мне он казался человеком простым и искренним. Я знаю, что ваш президент сейчас живет под большим давлением, и я бы советовал ему позаботиться о себе. Хорошо питаться и, что еще важнее, достаточно спать. Не входить в этот порочный круг с трех-четырехчасовым сном, потому что много неотложных дел. Это прямая дорога к поражению", – сказал бывший мэр.

Как сообщали новости "Сегодня", сам Владимир Зеленский недавно назвал самый неприятный момент на посту президента. Он отмечал, что быть главой государства – это очень сложная работа с большой ответственностью.

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