"Это шантаж": Пионтковский объяснил указ Путина о ядерном оружии

В Кремле сидят сумасшедшие, но не настолько, чтобы идти ядерной войной против Украины, считает эксперт

Президент РФ Владимир Путин определил условия ядерного удара, подписав соответствующую доктрину. Однако есть мнения, что это было сделано не просто так ради защиты своего народа. Российский политолог Андрей Пионтковский назвал это ядерным шантажом – как Запада, так и Украины, особенно на фоне попыток Киева реанимировать Будапештский меморандум. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, решение Путина по ядерной доктрине рассчитано на внешний мир, а не для того, чтобы успокоить россиян.

"Впервые издан указ президента – такая демонстративная акция. А вообще, существует военная доктрина Российской Федерации, она несколько раз редактировалась. Весь текст о ядерном сдерживании оттуда переписан почти слово в слово. Это рассчитано не столько уже на внутреннего потребителя, сколько на внешний мир. Это ядерный шантаж, к которому Россия очень активно прибегает в самых разных формах в последние четыре года. Помните, Путин хвастался, что во время крымской операции он привел в состояние боевой готовности ядерные войска? Наше телевидение все время говорит, что превратит Соединенные Штаты в радиоактивный пепел... Обычный стиль российской пропаганды", – сказал Пионтковский.

В то же время он указал, что сразу после издания указа Путиным, за "работу" принялся известный российский пропагандист Владимир Соловьев с угрозами Украине.

"Соловьев развил такой "мостик": "У вас в Конституции написано, что вы стремитесь стать членом НАТО, следовательно, вы собираетесь размещать войска потенциального противника на нашей границе. Поэтому не говорите потом, что вы не читали эти документы". Это был шантаж Украины применением против нее ядерного оружия. Разумеется, в Москве сумасшедшие, но не настолько, чтобы идти ядерной войной против Украины", – подчеркнул политолог.

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Российский эксперт добавил, что это Москва так реагирует на дискуссии о возможном возвращении к формату Будапештского меморандума для урегулирования агрессии РФ в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев рассказывал, грозит ли ядерный указ Путина Украине. Он считает, что это больше напоминание странам НАТО.

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