"Это спектакль": Рада закрылась досрочно, Арахамия назвал причину

Главным спорным моментом сегодня стал земельный вопрос, который даже не стоял на повестке дня

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Последняя пленарная неделя Верховной Рады в этом году омрачена событиями вне сессионного зала – столкновениями на улице между активистами и полицией. В итоге заседание парламента пришлось закрыть досрочно.

Так, еще во время утреннего заседания от депутатских фракций поступило предложение провести внеочередное заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики с участием руководства парламента и лидеров фракций. Глава ВР Дмитрий Разумков согласился и объявил о досрочном закрытии утреннего пленарного заседания.

В 16:00 было открыто вечернее заседание. Депутаты предложили продлить сегодня работу в непленарном режиме, после чего Разумков досрочно закрыл заседание. Депутаты продолжат работу в пленарном режиме завтра, 18 декабря.

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В свою очередь лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал столкновения активистов с полицией под Радой. Он удивлен, что люди протестовали против рынка земли, но в повестке заседания парламента его не было, передает "Украинская правда".

"Кто-то очень не хочет, чтобы в этом году была отменена депутатская неприкосновенность. Это первое. Что нам люди говорят офрекордс? У нас на этой неделе также законопроекты о легализации янтаря. И эти доходы уже заложены в доходную часть бюджета, и нам тоже говорят, что не будет для вас никакого янтаря, будем блокировать и делать все что угодно, чтобы этого не случилось. Третье. Есть законопроект, что все одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет получают специальные выплаты. Говорят, что вы от этого получите много политических баллов и тоже этого не надо делать. Четвертое. 80 000 одиноких сирот тоже получат дополнительную финансовую помощь. Это тоже не надо, улучшает политические позиции партии "Слуга народа". Вот что происходит. Это никак не связано с никакой землей. То, что сейчас происходит там (под Верховной Радой. – Ред.), – это спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, которое фактически уже сорвано. Мы договорились, что мы просто откроем сессию и закроем", – сказал политик.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее под Радой уже были столкновения активистов с полицией. Стычки произошли между полицией и активистами, протестующими против открытия рынка земли. В результате столкновений пострадали несколько правоохранителей. Полчаса спустя противостояния продолжились и активисты стали применять газ и огнетушители против полиции. В правоохранительных органах сообщили, что двое полицейских были доставлены в больницу с травмами.

Позже началось совсем жестко, особенно после того, как активисты попытались разбить палаточный лагерь – полицейские "зачистили" улицу от протестующих.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: facebook.com/yan.dobronosov

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