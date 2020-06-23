Потоп в западных областях: Зеленский дал важное распоряжение

Ситуацию в западных областях, которые на этой неделе затопило мощными ливнями, будет контролировать лично президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом 23 июня сообщила пресс-служба Офиса президента Украины после совещания Зеленского с правительством, на котором обсуждался вопрос помощи пострадавшим.

"Наводнения – это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы должны оперативно позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило", – сказал президент, поручив отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.

В ОПУ заверили, что Зеленского ежедневно информируют о ситуации с непогодой и конкретно в пострадавших от паводков Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

Кроме того, президент продолжает мониторинг ситуации с домом в Дарницком районе Киева, где в результате взрыва газа погибли пять человек, и держит на личном контроле вопрос быстрой закупки квартир для всех, кого авария оставила без крыши над головой.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился срочно принять меры по преодолению последствий непогоды, которая в последние дни натворила беды в Украине, оставив людей без света, затопив населенные пункты и обрушив мосты.

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