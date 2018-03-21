"Это так позорно": Арьев отреагировал на поздравления Ягланда Путину

Генсек Совета Европы даже не вспомнил в своем письме о незаконных выборах в оккупированном Крыму

Народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев резко раскритиковал поздравления генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах. Об этом он написал в Twitter.

Он возмущен, что генсек СЕ даже не вспомнил в своем письме о незаконных выборах в оккупированном Крыму.

"Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Путина без единого слова о незаконных "выборах" в аннексированном Крыму. Это так позорно для руководства органа, призванного следить за соблюдением прав человека и верховенства права. Обширный кризис ценностей в Совете Европы", – написал Арьев.

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Он также прикрепил к своему сообщению текст письма Ягланда Путина, в котором он выразил надежду на сотрудничество с Россией.

"Россия – важное государство-член нашей Организации. Надеюсь, что в будущие годы вашего президентства ваша страна будет принимать активное участие деятельности Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии, верховенства права на благо людей в России", – говорится в письме генсека СЕ.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назвал результаты выборов РФ в Крыму ничтожными. По его словам, легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".

Также сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.