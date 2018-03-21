"Это так позорно": Арьев отреагировал на поздравления Ягланда Путину

Сегодня, 10:46

Генсек Совета Европы даже не вспомнил в своем письме о незаконных выборах в оккупированном Крыму

Турбьерн Ягланд. Фото: coe.int
Турбьерн Ягланд. Фото: coe.int

Народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев резко раскритиковал поздравления генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах. Об этом он написал в Twitter.

Он возмущен, что генсек СЕ даже не вспомнил в своем письме о незаконных выборах в оккупированном Крыму.

"Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Путина без единого слова о незаконных "выборах" в аннексированном Крыму. Это так позорно для руководства органа, призванного следить за соблюдением прав человека и верховенства права. Обширный кризис ценностей в Совете Европы", – написал Арьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он также прикрепил к своему сообщению текст письма Ягланда Путина, в котором он выразил надежду на сотрудничество с Россией.

"Россия – важное государство-член нашей Организации. Надеюсь, что в будущие годы вашего президентства ваша страна будет принимать активное участие деятельности Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии, верховенства права на благо людей в России", – говорится в письме генсека СЕ.

44_02

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назвал результаты выборов РФ в Крыму ничтожными. По его словам, легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".

Также сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.
выборы, Путин, Крым, Арьев, поздравление, ягланд

Вы сейчас просматриваете новость ""Это так позорно": Арьев отреагировал на поздравления Ягланда Путину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Есть основания признать Путина нелегитимным президентом: Пономарев объяснил, что делать Киеву

Сегодня, 04:30

Российский политик рассказал, изменит ли Москва политику в отношении Украины

США

фото AFP

В Госдепе отреагировали на звонок Трампа Путину: "Ядерные державы должны вести диалог"

Сегодня, 01:02

По словам Нойерт, Вашингтон поддерживает отношения с Москвой, несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам
Загрузка...

США

Джон Маккейн. Фото: AFP

Поздравив Путина, Трамп оскорбил каждого гражданина России - Маккейн

Вчера, 20:51

Сенатор считает, что поздравление Путина с победой на "выборах" недостойно "лидера Свободного мира", которым должен выступать президент США

Евросоюз

Даля Грибаускайте. Фото: AFP

Грибаускайте не будет поздравлять Путина: в Литве назвали причину

Вчера, 18:02

В пресс-службе литовского президента указали на то, что Россия не уважает нормы международного права и подрывает права и интересы других стран

Политика

Мустафа Джемилев. Фото: facebook.com/cpUAct

На выборах в Крыму Путина проигнорировали даже россияне – Джемилев

Вчера, 16:08

Нардеп рассказал о массовых запугиваниях крымчан накануне незаконных выборов

Евросоюз

Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

Глава Еврокомиссии Юнкер пообещал Путину "партнерство"

Вчера, 15:36

Европейский политик поздравил Путина с победой на выборах и заявил о важности позитивных отношений ЕС и России для безопасности на континенте
Загрузка...