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"Это важный сигнал Кремлю: Порошенко встретился с Волкером на эсминце США

Сегодня, 14:39

Американский корабль с "Томагавками" прибыл к берегам Украины и президент осмотрел его

Волкер встретился с Порошенко на эсминце
Волкер встретился с Порошенко на эсминце. Фото: president.gov.ua
"Это важный сигнал Кремлю: Порошенко встретился с Волкером на эсминце США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/532/f92/5c7532f92accd.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/532/f92/5c7532f92accd.jpeg Политика Американский корабль с «Томагавками» прибыл к берегам Украины и президент осмотрел его

Президент Украины Петр Порошенко посетил прибывший в Одессу эсминец США "Дональд Кук", где встретился со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что визиты американских кораблей является яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, и четким сигналом для России.

"Это легендарный корабль. И это важный сигнал Кремлю на пятый год оккупации. Первое, что Крым является украинским. Второе, что свобода судоходства в регионе будет обеспечена как гарантировано конвенцией ООН по морскому праву, что украинско-американское партнерство едино как никогда. И мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе и оборонной. Очень ценю то, что наши американские партнеры увеличили военное присутствие в Черном море в ответ на нашу просьбу. Это важный ответ на нападение и акт агрессии против украинских кораблей. Агрессия Кремля, хочу подчеркнуть, затрагивает не только жизненные интересы Украины, она затрагивает и вопросы безопасности ЕС и НАТО в Черном море. Подчеркиваю, проект Керченского моста, когда это был использован как предтеча, чтобы атаковать украинские корабли. Может завтра появиться и символ "Северного потока-2" для атаки в Балтийском море", – сказал Порошенко.

В свою очередь Курт Волкер заверил украинское руководство в непоколебимой поддержке США и еще раз подчеркнул требование к России вернуть украинских моряков.

"Мы стоим и будем всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии. Для меня большая честь быть здесь сегодня вместе с вами, господин президент. Мы здесь как ваши добрые партнеры и друзья. Для нас также важно поддержание свободы судоходства. Мы осуждаем российскую атаку на украинских моряков в Керченском проливе и мы призываем к освобождению украинских моряков, которые незаконно заключены в России", – подчеркнул американский дипломат.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон о допуске военных НАТО в Украину на учения, которые пройдут в 2019 году. В многонациональных маневрах на территории Украины примут участие тысячи иностранных военнослужащих.

Сегодня Порошенко на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил говорил об угрозе полномасштабной войны с Россией, стратегии противостояния агрессору и вооружении для армии. Смотрите выступление президента.

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Тег США, Порошенко, встреча, эсминец, Волкер

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