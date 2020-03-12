"Это война внутри страны": Зеленский о видеофиксации нарушений ПДД

Нарушители на дорогах ставят под угрозу не только свою жизнь, но и других людей

Президент Владимир Зеленский приветствовал создание новой системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом он сказал во время своего выступления в Министерстве внутренних дел.

Он отметил, что в планах расширить работу этой системы на всю Украину (сейчас она в тестовом режиме запущена в Киеве, а с 1 мая заработает по области).

"Видеофиксация, хочу извинится за такое сравнение, – это война внутри страны. Безопасность человека внутри страны зависит только от нас … Видеофиксация для сохранения жизни украинцев будет предложена по всей территории нашей страны. 174 тысяч погибших с начала нашей независимости – это страшные цифры, я думаю, благодаря таким решениям, предложениям мы сможем в десятки раз уменьшить смертность в Украине. Для нас, современной власти, человек – это приоритет", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что правоохранительные органы не ставят целью заработать на штрафах благодаря новой системе фиксации нарушений ПДД.

В тренде Зеленскому представили новую систему фиксации нарушений ПДД: видео

"Есть задача, чтобы люди знали, что, когда они едут, когда нарушают правила на дороге, что они не только не думают о своей жизни, а они не думают про жизнь тех людей, которые еще и едут с ними в машине, тех людей, которые едут с ними по дорогам Украины", – подчеркнул глава государства.

Видео: president.gov.ua

Напомним, в Министерстве внутренних дел Зеленскому представили новую систему фиксации нарушений ПДД. Она начала работу в тестовом режиме, а заработает полноценно с 1 мая. На сегодняшний день в Киеве установлены 20 камер и до 1 мая, когда система будет запущена в штатном режиме, установят еще 30 камер в Киевской области. Камеры установлены именно в тех местах, где, согласно статистике, погибли или пострадали больше всего людей.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперт, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказывал, зачем нужна фото- и видеослежка за водителями. Он считает, что это является шагом к стандартам ЕС.

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