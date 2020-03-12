"Это война внутри страны": Зеленский о видеофиксации нарушений ПДД

Президент Владимир Зеленский приветствовал создание новой системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом он сказал во время своего выступления в Министерстве внутренних дел.
Он отметил, что в планах расширить работу этой системы на всю Украину (сейчас она в тестовом режиме запущена в Киеве, а с 1 мая заработает по области).
"Видеофиксация, хочу извинится за такое сравнение, – это война внутри страны. Безопасность человека внутри страны зависит только от нас … Видеофиксация для сохранения жизни украинцев будет предложена по всей территории нашей страны. 174 тысяч погибших с начала нашей независимости – это страшные цифры, я думаю, благодаря таким решениям, предложениям мы сможем в десятки раз уменьшить смертность в Украине. Для нас, современной власти, человек – это приоритет", – сказал Зеленский.
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Президент отметил, что правоохранительные органы не ставят целью заработать на штрафах благодаря новой системе фиксации нарушений ПДД.
"Есть задача, чтобы люди знали, что, когда они едут, когда нарушают правила на дороге, что они не только не думают о своей жизни, а они не думают про жизнь тех людей, которые еще и едут с ними в машине, тех людей, которые едут с ними по дорогам Украины", – подчеркнул глава государства.
Напомним, в Министерстве внутренних дел Зеленскому представили новую систему фиксации нарушений ПДД. Она начала работу в тестовом режиме, а заработает полноценно с 1 мая. На сегодняшний день в Киеве установлены 20 камер и до 1 мая, когда система будет запущена в штатном режиме, установят еще 30 камер в Киевской области. Камеры установлены именно в тех местах, где, согласно статистике, погибли или пострадали больше всего людей.
Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперт, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказывал, зачем нужна фото- и видеослежка за водителями. Он считает, что это является шагом к стандартам ЕС.
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