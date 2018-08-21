"Этому нет оправдания": Порошенко возмущен ситуацией с финансированием образования

Сегодня, 11:10

Деньги используются органами местного самоуправления далеко не в полном объеме

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству образования и науки (МОН) контролировать использование образовательной субвенции местными властями. Об этом он сказал во время выступления на августовской конференции "Новая украинская школа".

"В этом году День знаний особенный. Украина начинает воплощать программу "Новая украинская школа". Программа начинается с самых маленьких и будет расти вместе с ними. 1 сентября все ученики 22 тысяч первых классов – а это 448 тысяч школьников – начнут обучение по новым государственным стандартам", – сказал он.

Он напомнил, что Госбюджетом предусмотрены 370 млн грн на повышение квалификации учителей начальной школы.

"Подчеркну важность повышения квалификации учителей иностранных языков. Мой указ о годе английского языка запустил процесс изменений в этой чрезвычайно важной сфере", – подчеркнул Порошенко.

Также он возмутился проблемой финансирования образования на местах.

"Накануне 1 сентября появилась информация, что по разным причинам средства образовательной субвенции используются органами местного самоуправления далеко не в полном объеме. Этому нет оправдания. Поручаю МОН держать на контроле этот вопрос и докладывать президенту и премьер-министру", – добавил глава государства.

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Напомним, согласно государственному бюджету на 2018 год, объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн.

Отметим, что скоро начинается учебный год и, соответственно, стартовали школьные ярмарки. Журналисты "Сегодня" узнавали, сколько стоит отправить ребенка на учебу. В результате школьный инвентарь потянул больше чем на 2000 тысячи гривен.

Ранее мы писали о новшествах украинского образования в 2018 году. Реформа затронет прежде всего средние общеобразовательные школы.
образование, школа, Порошенко, субвенции

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Источник:

"Сегодня"

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