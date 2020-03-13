"Эту лавочку надо прикрыть!" – жесткое заявление Ляшко по импорту электроэнергии из России

/ Фото: Сегодня

Немедленного решения о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси требует от правительства лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Соответствующее заявление политик сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы требуем от правительства, чтобы оно немедленно запретило покупку российской, белорусской электроэнергии. Энергетическая отрасль – очень важная составляющая общей экономической ситуации в Украине. С октября месяца Украина покупает российскую, белорусскую электроэнергию после того, как соответствующий закон был изменен поправками Андрея Геруса, этого врага украинских шахтеров, врага украинских энергетиков", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

По словам политика, украинская экономика с октября месяца потеряла миллиарды гривень, в частности – из-за разрешения покупать российское электричество.

"Эту лавочку надо прикрыть!", – заявил Олег Ляшко, говоря, в частности, о необходимости запретить импорт в Украину российской электроэнергии.

Лидер Радикальной партии считает, что такой импорт негативно отражается на украинской энергетической отрасли.

"Это – оставлять без зарплаты украинских шахтеров и украинских энергетиков. Президент Зеленский сказал совершенно четко, что покупать российскую, белорусскую электроэнергию – это преступление перед украинским шахтерам, украинскими энергетиками, украинскими военными, которые могли бы больше получать средств из украинского бюджета", – заявил лидер Радикальной партии Украины.

Олег Ляшко считает, что импорт российской электроэнергии принес огромный урон отечественной энергетической отрасли, а соответственно – и украинскому бюджету.

В тренде Кабинет министров разделил Минветеранов и МинВОТ

"За это преступление обязательно придет ответственность, поверьте мне. Это будет один из самых громких судебных процессов. Те, кто завел сюда российское, белорусское электричество, должны пожизненно сесть в тюрьму. Андрей Герус, который сегодня занимает пост председателя парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики, те люди, которые сегодня руководят украинской энергетикой – это враги Украины. Потому что они сделали все, чтобы добить украинскую энергетику и завести сюда российское электричество. Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, рассказывает, что торговля российским электричеством в Украине – это бизнес, забывая при этом о том, что Украина не может продавать свою электроэнергию ни в Россию, ни в Беларусь. Какой это бизнес, когда они к нам продают электричество, а мы к ним свое электричество не можем продать?" – задает вопрос лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Такое положение дел, считает политик, приводит к закрытию производств и оттоку специалистов за границу.

"Люди едут за границу, ищут там работу, попробуйте потом этих специалистов собрать, вернуть их обратно, восстановить эти производства", – сказал Олег Ляшко.

Лидер Радикальной партии также резко высказался о введенном налоге на экспорт украинской электроэнергии за гранцу.

"НКРЭКУ ввела новый налог – на экспорт украинского электричества за границу. Это вообще нонсенс! Каждая страна борется за новые рынки и за свои экспортные возможности. А у нас на украинский энергетический экспорт вводят налог. Чтобы вы понимали – как минимум 400 млн. долл. ежегодно Украина может получать от экспорта украинской электроэнергии. Мы можем полностью обеспечить свои внутренние потребности в украинской электроэнергии и продавать за границу. Поэтому я требую от правительства четкого плана – каким образом он собирается возобновлять работу украинских шахт, решать проблемы задолженности по зарплатам украинских шахтеров, каким образом правительство собирается восстанавливать ситуацию в энергетике, которая за последние полгода была просто добитая", – заявил Олег Ляшко.

По словам лидера Радикальной партии Украины, правительство должно представить и энергетикам, и украинскому обществу в целом, план восстановления ситуации в украинской энергетике.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама