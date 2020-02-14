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Эвакуация украинцев из Китая: Гончарук назвал дату

14 февраля, 21:56

После эвакуации украинцы 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля.

Об этом он заявил в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

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"Сейчас есть 3-4 объекты, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов", – добавил он.

"Мы относимся очень серьезно к коронавирусу. И для предотвращения его распространения на территории Украины принимаем все меры", – сказал Гончарук.

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Напомним, вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

Недавно во Всемирной организации здравоохранения сделали тревожный прогноз о коронавирусе.

Случаи заражения коронавирусом в Украине не зафиксированы. А вот дефицит медицинских масок наблюдается: украинцы размели их с прилавков, и в некоторых аптеках не знают, когда маски появятся снова:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай эвакуация Украина коронавирус Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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