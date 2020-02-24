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Эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо, причин для паники нет – Гончарук

24 февраля, 03:31

Условия пребывания в обсервации удовлетворительные

Все эвакуированные из Китая, которые находятся на обсервации в Новых СанжарахПолтавской области, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей страничке в Facebook.

По его словам, условия пребывания в обсервации удовлетворительные.

"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации – удовлетворительные. Некоторые мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавирус COVID-19 не зафиксировано.

Напомним, в СНБО сообщили, что о состоянии здоровья людей, эвакуированных из китайского Уханя и которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, будут информировать каждый день, также будут сообщать о результатах их проб на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Китай эвакуация Новые Санжары коронавирус эвакуация украинцев Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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