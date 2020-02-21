Эвакуированных украинцев ждут тесты на наличие признаков коронавируса – Зеленский

«Пока никто не имеет симптомов ОРВИ, в том числе повышенной температуры», - рассказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленскийрассказал, что Украина подготовила безопасные условия пребывания в обсервации в санатории в Новых Санжарах эвакуированных из китайского Уханя граждан страны.

"Мы подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию граждан из Китая. Это будет двухнедельный срок усиленного медицинского наблюдения. Все эвакуированные и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты, и находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Пока никто не имеет симптомов ОРВИ, в том числе повышенной температуры", – сказал он в обращении к украинцам.

Сегодня будут проведены контрольные тесты на наличие признаков вируса, результаты тестов будут сообщены в ближайшее время, как только будут готовы.

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"Помним, что самый страшный вирус – это вирус ненависти. Его симптомы сразу заметны. В какой-то момент ты забываешь, что ты человек, а рядом с тобой находятся такие же люди. Я желаю всем нам крепкого иммунитета от этого вируса. И от всех остальных", – напомнил он.

Напомним, что в городе Новые Санжары Полтавской области местные жители протестовали против размещения в Медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев.

Они считают, что медицинский центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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