Евгений Мураев: "Мы 18 лет не знаем, сколько людей осталось в стране"

Экс-кандидат в президенты Украины и народный депутат рассказал, почему решил сойти с дистанции, о планах на осенний избирательный марафон и о том, что нужно менять в Украине, чтобы поляки собирали у нас клубнику

Евгений Мураев.

Евгений Мураев: "Мы 18 лет не знаем, сколько людей осталось в стране" Сергей Матвеев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b8b/276/5c8b8b276d9fb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b8b/276/5c8b8b276d9fb.png 2019-03-15T13:30:00+02:00 Политика Экс-кандидат в президенты Украины и народный депутат рассказал, почему решил сойти с дистанции, о планах на осенний избирательный марафон и о том, что нужно менять в Украине, чтобы поляки собирали у нас клубнику

Чем ближе страна подходит к финишу президентской гонки, 31 марта, на политической арене все чаще происходят рокировки, а кандидаты в президенты Украины делают неожиданные заявления. Один из них — представитель Харьковского региона, экс-глава Змиевского района, а ныне — народный депутат Евгений Мураев. Он начал предвыборную гонку с ощутимой поддержкой избирателей на востоке страны, но в начале марта заявил о том, что продолжать борьбу за президентское кресло не будет.

— Евгений Владимирович, одна из последних новостей, которая заставила страну говорить о вас на телеканалах и в соцсетях, — ваш отказ от президентской гонки. Почему было принято такое решение?

— Первое и главное решение — объединение Оппозиционного блока и партии "НАШИ", в рамках которого мы создали стратегию развития политической силы, направленную на будущие парламентские выборы. Настоящая, главная цель — избавиться от власти негодяев и запустить реализацию проекта страны. Это последний шанс для нас всех, если нынешний курс войны, оголтелого национализма и безудержного воровства будет сохранен, следующие пять лет Украина просто не переживет. Мы потеряем свое государство. А я хочу его сохранить. Возможность изменить жизнь своей страны к лучшему, увидеть результаты своего труда, оставить после себя детям то, что они с гордостью смогут показать уже своим детям, — вот единственная достойная причина быть в политике. Если те или иные решения работают на эту цель, их нужно принимать. И сейчас, ради спасения страны, я призываю своих сторонников отдать свой голос за Александра Вилкула.

— Почему вы решили снять свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу Александра Вилкула? Как перекликаются ваши программы и планы работы на президентском посту?

— Таково наше общее решение в рамках объединения. Александр представляет оппозиционную политическую силу, которая наша идейно, и вместе мы можем консолидировать вокруг себя все конструктивное, правильное, защищать наши ценности и людей, которые их разделяют. Программные нормы мы гармонизируем и приведем к единому знаменателю. А пока есть безусловное понимание, что нужно прекращать войны внешние и внутренние, устранять их причину и заниматься экономикой, зарабатывать деньги для страны, повышать социальные стандарты.

— На прес-конференции по объединению было анонсировано что вы будите номинированы на пост премьер-министра Если вы готовы занять эту должность, то с принятия каких решений начнете? Какие сферы в нашей стране требуют изменений?

— Согласно нашему решению, я поведу объединенную политическую силу на парламентские выборы. И в случае победы, соответственно, коалиция будет рекомендовать меня на пост премьера. Исполнительная власть всегда была мне близка, я люблю видеть результаты труда. Начать необходимо, конечно же, с полной инвентаризации, ведь мы уже 18 лет не знаем, сколько у нас осталось людей в стране. Сколько у этих людей, например, земли и как используется оставшаяся. У нынешнего правительства вообще нет плана работы, они живут в долг. А нам нужны вложения в проекты развития, которые дадут отдачу в виде рабочих мест и денег в бюджет, нам нужна новая индустриализация и возврат рынков, потерянных из-за бездарной политики власти.

— Как вы оцениваете первые результаты реформ, которые сейчас начинают внедрять в разных сферах жизни страны?

— Реформа по определению предполагает изменения к лучшему. А то, что было сделано в разных сферах жизни страны, — явные изменения к худшему. Полиция не способна нас защитить, медицина — сохранить здоровье, а от пенсионеров вообще избавляются как от обузы. У нас проводятся антиреформы, направленные на демонтаж государства, чтобы оно больше никогда не могло претендовать на равенство с Европой, превратилось в сырьевой придаток. А наша задача — снова делать самолеты и космические корабли, гордиться наукой, обучать людей сложным профессиям. А клубнику пусть поляки к нам собирать приезжают.

— Как изменения в медицине, административно-террито­риальном устройстве, в образовании коснулись жителей, в частности, вашего родного Змиева, Харькова и области?

— Коснулись так же, как и жителей любого другого города, района или области. Сокращается доступ к медицинским услугам, а из-за плохих дорог скорые помощи не успевают приехать на вызов. Объединение громад и децентрализация не дали обещанного улучшения и реальной свободы в принятии решений. Без согласия людей были переименованы их населенные пункты и улицы. Их зажимают в гражданских правах. Работы меньше, денег меньше, качество любых услуг все хуже. Можно сказать, что наши (региональные. — Авт.) проблемы — это страна в миниатюре. Поэтому и решать нужно проблемы Украины, тогда многое изменится и в регионе.

— Как вы сейчас участвуете в жизни Змиевского района?

— Мы слишком давно вместе, у нас общая жизнь. Все социальные программы продолжаются. Как представитель людей на уровне государства, решаю проблемы финансирования инфраструктурных проектов. Я постоянно на связи с мэрами, с районным советом, помогаю решать организационные проблемы там, где они упираются в киевскую бюрократию. Продолжаю помогать спортсменам, недавно наши ребята прошли на чемпионат Европы по борьбе, снова стали чемпионами Украины. А вообще говоря, номер моего телефона знают почти все жители округа, звонят по самым разным вопросам.

— Приходится ли помогать отдельным людям? С какими вопросами обращаются? Можно ли по этим обращениям сделать вывод о том, как изменилось качество жизни украинцев?

— Когда раньше я проводил личный прием, как глава района или как народный депутат, люди приходили с предложениями и просьбами по развитию своих улиц и дворов: там площадку спортивную поставить, сюда освещение провести, что-то отремонтировать. Теперь почти все просьбы касаются помощи на операцию или на лекарства, на покупку дров, чтобы протянуть зиму без газа, который старики не могут себе позволить, даже просто на еду просят, потому что не хватает. Как вы думаете, можно по этим обращениям сделать вывод об изменениях в качестве жизни?

— Кто для вас счастливый украинец?

— Человек, который может заниматься тем, к чему лежит душа, а не горбатиться где попало, чтобы хоть как-то прокормить семью. Счастливый украинец — это человек, у которого достаточно времени на развитие и на увлечения и достаточно возможностей для того, чтобы посмотреть на другие страны, который не жалуется на здоровье, но и не боится заболеть; уверенный в своем будущем и будущем своих детей и внуков. Наконец, это — человек, знающий, что у него есть государство, которым можно гордиться, с которым не страшно и не стыдно общаться и которое защищает своего гражданина.

Напомним, что в ходе избирательной компании конкуренция между претендентами ежедневно ужесточается. "Сегодня" выяснили, к чему может привести такое нагнетание и чем оно опасно.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Евгений Мураев: "Мы 18 лет не знаем, сколько людей осталось в стране"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Сергей Матвеев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.