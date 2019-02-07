Евродепутат: Фонд Рината Ахметова делает невероятную работу

Благодаря команде Фонда люди на Донбассе выжили, отметил Марк Демесмаекер

Фото: fdu.org.ua

Евродепутат: Фонд Рината Ахметова делает невероятную работу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c54/02e/5c5c5402ecb84.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c54/02e/5c5c5402ecb84.jpg 2019-02-07T17:52:00+02:00 Политика Благодаря команде Фонда люди на Донбассе выжили, отметил Марк Демесмаекер

В Европейском парламенте высоко оценили работу Фонда Рината Ахметова по спасению мирных жителей Донбасса. Об этом сказал Марк Демесмаекер, евродепутат (Бельгия).

"Фонд делает невероятную работу. Благодаря его команде люди на Донбассе выжили. Я был там в 2014-м в составе конвоя, который вез наборы выживания. И доставка продолжалась, когда там рвались снаряды!" – сказал Демесмаекер.

По его словам, сегодня наиболее нуждающиеся категории населения на востоке Украины оказались на грани выживания. Это старики, дети и люди с ограниченными возможностями.

"Самое ужасное, что может случиться – мы можем этих людей забыть. Там тысячи вынуждены выживать вблизи линии соприкосновения. Поэтому нам нужно внимание Европарламента, сфокусированное на этих людях и их проблеме. Мы должны держать в фокусе этот конфликт и его жертв – мирных жителей. Это и наши соседи тоже. Мы должны им помочь", – подчеркнул евродепутат.

На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге Фонд Рината Ахметова представил уникальную экспозицию "Донбасс и Мирные", посвященную мирным жителям востока Украины. Выставка – это черно-белые коллажи из фотокниги "Донбасс и Мирные", цветные снимки разрушенных домов и их жителей, видеоролики с участием детей войны, которые пропустили ее через свое сердце.

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