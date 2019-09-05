Евродепутаты просят Зеленского не выдавать России важного фигуранта дела МН17

Они опасаются, что Цемах может избежать судебного преследования

Владимир Цемах. Фото: соцсети

По инициативе депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири, 40 европейских политиков подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России главного подозреваемого в причастности к аварии MH17 Владимира Цемаха. Об этом сообщается на сайте Кати Пири.

"Украинский подозреваемый Цемах может избежать судебного преследования со стороны, международной Объединенной следственной группы, расследующей поражение малайзийского Боинга МН17", – говорится в обращении европейских политиков к Зеленскому.

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В письме депутаты Европарламента отмечают, что все государства, которые могут способствовать судебному преследованию лиц, виновных в преступлении по сбиванию MH17, также несут ответственность в этом вопросе.

"Это странная просьба России об экстрадиции украинского гражданина...говорит о том, что российское правительство хочет предотвратить появление этого подозреваемого в суде. Европейский парламент всегда поддерживал Объединенную следственную группу. Поэтому важно, чтобы, выслушав этого подозреваемого, правосудие было исполнено ради жертв и родственников авиакатастрофы", - говорит Кати Пири.

Ранее сообщалось, что государственная прокуратура Нидерландов обратилась к Украине с просьбой предотвратить передачу в Россию нового подозреваемого в расследовании дела MH17 Владимира Цемаха.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе о причастных к сбиванию самолета.

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