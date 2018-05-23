Еврокомиссар назвал главную проблему Украины в борьбе с коррупцией

Сегодня, 16:03

Есть много законодательных инициатив, но конкретных решений судов по коррупционерам нет

Йоханнес Хан, фото AFP
Йоханнес Хан, фото AFP

Украине не хватает конкретных результатов в борьбе с коррупцией. Об этом сказал Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан, комментируя процесс создания в стране Антикоррупционного суда, передает "Новое время".

"Но что важно для нас, это как будут действовать все институты, когда будут действовать и какие конкретные результаты. Потому что мы видели много законодательных инициатив, принятие законов, борьбу с коррупцией, о чем говорили разные партии. Но чего до сих пор не хватает, так это конкретных результатов всех этих попыток. Какие дела были доставлены в суд? Какие дела были рассмотрены судом? Cуд должен выносить приговоры, должны быть личные последствия. Это то, что нам сейчас очень необходимо сейчас ", – сказал он.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что голоса для поддержки закона о Высшем антикоррупционном суде будет найти непросто.

Как известно, все ключевые международные партнеры Украины, в том числе страны "Большой семерки", заявляют о несоответствии президентского проекта об антикоррупционном суде требованиям "Венецианки" и настоятельно рекомендуют адаптировать этот законопроект, в том числе – процедуру отбора судей.

В марте руководство парламента пообещало привлечь Венецианскую комиссию к процессу доработки законопроекта.

На днях президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша МВФ.
коррупция, хан , антикоррупционный прокурор

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