Европа поддержит Зеленского: в ЕС сделали заявление по выборам в Украине

Жан-Клод Юнкер написал письмо, в котором поздравил победителя выборов и рассказал, чего ожидает от него

Глава Еврокомиссии Юнкер. Фото: AFP

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов резидента Украины. Он отметил исключительную демократичность избирательного процесса и пообещал поддержку Европейского Союза новому главе государства. Об этом говорится в письме, которое он опубликовал в Twitter.

"От имени Европейского союза мы хотели бы поздравить вас с избранием на должность президента Украины. Позвольте нам выразить нашу признательность за сильную приверженность демократии и верховенству закона, которую народ Украины демонстрировал на протяжении всего избирательного процесса. Это большое достижение в сложной политической обстановке и обстановке в плане безопасности, на фоне постоянных вызовов территориальной целостности Украины", – говорится в обращении.

Юнкер также заявил, что Зеленский в качестве президента Украины может рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ, включая укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, поддержку макрофинансовой стабильности и проведения существенной реформы энергетического сектора.

"Мы твердо верим, что дальнейшее исполнение ЕС и Украиной Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую Зону свободной торговли, может стать важным инструментом в этом вопросе. Вы также можете рассчитывать на постоянную и неизменную поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Мы хотели бы выразить вам наши самые искренние пожелания успешного президентского срока", – подчеркнул президент Еврокомиссии.

Юнкер добавил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским в кратчайшие сроки.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 11:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 081 545 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 387 480). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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