Европе все равно, за чей счет договорятся по Донбассу – Тарасюк

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Германии и Франции, между нами, все равно, за чей счет будут достигнуты договоренности. Если за счет Украины, конечно же, это будет лучше для них. Но мы же должны заботиться о своих интересах. Об этом сайту "Сегодня" сказал бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк, комментируя согласованную Украиной на вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске "формулу Штайнмайера".

"В "формуле Штайнмайера" нет ничего по обязательствам России, в том числе по безопасностным вопросам. Пока не будут решены безопасностные вопросы, нельзя говорить о выборах. Если без выведения иностранных войск, без разоружения незаконных формирований, без контроля над границей невозможно провести выборы, а следовательно, невозможна реализация "формулы Штайнмайера", так о чем тогда "формула Штайнмайера"? На что соглашается украинская сторона?" – сказал Тарасюк

При этом, по его словам, наши национальные интересы расходятся с "формулой Штайнмайера".

"Вы видели какие-то документы, где стоят подписи Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, или Эммануэля Макрона? Нет таких документов. И если вы почитаете документы (Минск-1 и Минск-2 – Авт.), они составлены неаккуратным юридическим способом. Поэтому и выходит, что Россия вытягивает свои изюминки с этих договоренностей, а именно политические аспекты, а Украина – свои – безопасностные. А Германия и Франция между нами. При этом, им все равно, за чей счет будут достигнуты договоренности. Если за счет Украины, конечно же, это будет лучше для них. Но мы же должны заботиться о своих интересах. И мы не должны вестись даже на авторитет Ангелы Меркель и президента Франции", – сказал Борис Тарасюк.

На вопрос о том, нужно ли ВР разрабатывать и принимать новый закон об особом статусе Донбасса, Борис Тарасюк ответил: "Я был против этого закона с самого начала, с 2014 года. Это будет сдача позиций перед Россией. Но делаться это будет вроде бы "формулой Штайнмайера" Я считаю, что это путь в никуда. Это путь к расчленению Украины. Потому что закладывать юридические формулы в украинское законодательство, более того, в Конституцию, – это путь к расчленению Украины. И нельзя предоставлять другой статус одним регионам Украины, оставляя без ответа другие регионы. А другие регионы захотят такого же статуса. Это путь к развалу Украины".

Как сообщалось, в Кремле позитивно относятся к тому, что Украина одобрила "формулу Штайнмайера".

В свою очередь вЕвропейском Союзе также позитивно оценили согласование "формулы Штайнмайера" и считают, что это может привести к урегулированию конфликта на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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