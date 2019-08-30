"Европейская солидарность" покинула сессионный зал парламента

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Народные депутаты Украины из фракции "Европейская солидарность" в ночь на пятницу покинули сессионный зал Верховной Рады.

Руководство украинского парламента поставило на голосование предложения поручить профильным комитетам рассмотреть ряд законопроектов и за сокращение процедуры внесения альтернативных законопроектов. Такие решения большинство принимает на основании письма президента Украины, в котором глава государства просил безотлагательно рассмотреть соответствующие проекты законов.

Но представители "Европейской солидарности" начали протестовать против таких голосований, отмечая, что этих вопросов не было в повестке дня на четверг. После того, как от президии парламента реакции не последовало, нардепы из "Евросолидарности" покинули сессионный зал.

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"При таком насиловании закона Украины и Конституции Украины, и наши многочисленные обращения к правящему большинству все-таки сделать это по регламенту… Но происходит что-то непонятное, потому фракция политической партии "Европейская солидарность" приняла решение не присутствовать при таком насиловании законодательства", – сказал сопредседатель фракции Артур Герасимов журналистам в кулуарах парламента в ночь на пятницу.

Ранее президент ВладимирЗеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки генпрокурором Украины. Ранее Верховная Рада поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.

Также Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Парламент принял постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Такое решение поддержали 363 депутатов при минимально требуемых 226.

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил с назначением нового премьер-министра, главу МИД и правительство Украины.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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