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"Европейская Солидарность" требует от властей решительных шагов в борьбе с COVID-19

31 июля, 17:47

Алексей Гиндич Алексей Гиндич

Об этом заявил сопредседатель политсилы Артур Герасимов

Партия "Европейская Солидарность" (ЕС) требует от властей срочно собрать заседание Верховной Рады в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, который обнародовал соответствующее заявление на сайте политсилы.

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"Антирекорды по количеству заболеваний не должны оставаться только достоянием статистики. Только за 29 июля коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили 1197 лицам – это самый высокий суточный показатель с начала пандемии. 1090 больных зарегистрированы по ситуации на 30 июля. Официально признано, что Киев и 12 областей не могут ослабить карантин", – заявил Герасимов.

По словам политика, депутаты обязаны принять законы для помощи врачам, прежде всего – о страховании на случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии коронавирусом заболели 8654 медработника. Из областей поступает тревожная информация о том, что врачам не выплачивают обещанные надбавки или задерживают их, а медицинские учреждения до сих пор полностью не обеспечены всем необходимым для борьбы с COVID-19.

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Напомним, что ранее "Европейская солидарность" выступила категорически против отставки главы Национального банка Украины Якова Смолия. Политсила не поддержала его увольнение, поскольку оно было вызвано, по словам представителей ЕС, политическим давлением на чиновника.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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заявление Герасимов коронавирус Европейская солидарность

Источник: Сегодня

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