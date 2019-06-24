"Европейская солидарность" восстановит памятник герою Небесной Сотни Сергею Нигояну

Мемориал был разрушен вандалом, которого уже задержала полиция

Фото: eurosolidarity.org.

В Киеве был осквернен и разбит мемориал первому герою Небесной Сотни и Революции Достоинства Герою Украины Сергею Нигояну. И партия "Европейская солидарность" собственными силами и на собственные средства восстановит этот памятник, заявила активистка партии 5-й номер избирательного списка партии София Федина.

"Вандалом оказался сторонник "русского мира", который по горячим следам был задержан", – отмечает Федина, подчеркнув, что это событие – не единичный случай реваншизма

"Мы в очередной раз предупреждаем всех прокремлевских политиков и их приспешников: возвращение к временам Януковича не будет. Сергей Нигоян был одним из героев Революции Достоинства, который пожертвовал своей жизнью ради европейского будущего Украины", – отметила Федина.

Ранее партия "Европейская солидарность" требовала от членов фракции в Харьковском горсовете Ирины Цветковой и Сергея Куценко отозвать свои голоса за включение в повестку дня сессии вопроса о возвращении проспекту Петра Григоренко названия проспекта маршала Жукова.

Напомним, осенью 2017 года на Майдане Незалежности в Киеве вандалы разломали памятник Небесной сотне.

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