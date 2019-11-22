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Европейские банки выделили почти миллиард евро на украинские дороги

22 ноября, 22:25

Соответствующие документы подписаны сегодня в Лондоне

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900 млн. евро наукраинские дороги выделят Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Соответствующие документы сегодня подписали в Лондоне представители финучреждений и премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Этих средств хватит на более чем 300 км дорог. Прежде всего деньги пойдут на реконструкцию участков трассы Киев-Одесса и строительство части объездной дороги вокруг Львова.

Алексей Гончарук отметил: сейчас идут переговоры о расширении сотрудничества с ЕБРР. Готовят программу финансирования еще на 450 млн. евро.

"Для нас строительство дорог в следующем году будет одним из главных приоритетов. И сейчас у нас есть контракты на еще 900 млн. евро для строительства дорог еще в пяти областях. Это дополнительных 300 км дорог, это дополнительные рабочие места, и поступления в госбюджет. И это – дополнительные налоги, которые мы потом используем для развития социальной сферы", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что Украина может строить дороги из золошлаков, которые остаются после генерации электроэнергии.

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банки дороги Украина ЕБРР Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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