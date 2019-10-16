Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Европейские партнеры могут отвернуться от Киева из-за торговли с Россией

16 октября, 17:53

Торговля с агрессором может заставить Европу прекратить поддерживать Украину

Европейские партнеры могут отказаться от Киева из-за торговли с Россией. Об этом заявлял экс-министр энергетики Иван Плачков. Пока весь мир продолжает санкции против Кремля, с начала октября украинская частная компания закупает киловатты из-за "поребрика", утверждают специалисты.

Для этого, говорят эксперты, специально изменили закон. Инициатором, подчеркивают наблюдатели, выступил народный депутат Андрей Герус. Как глава профильного комитета, мол, пролоббировал поправку в закон и включил "зеленый свет" российской электроэнергии. Причем спрятал эту самую правку, указывают эксперты, в закон, который прямо не касается импорта электроэнергии.

Реклама

Читайте также: Украина нарастила экспорт товаров в Европу

В тренде
Зеленский начал визит в Латвию: видео

Коллеги Геруса выступили против. И на заседании профильного комитета обсуждали другой законопроект, который позволит прекратить импорт российской энергии.

"Поправка, которая была внесена депутатом Герусом, является ничем иным, чем попыткой вытеснить с украинского рынка украинскую электрику, это раз, второе – она против украинской экономики, более того, она угрожает энергетической безопасности Украины. Мы выносим на отмену этой поправки, требуем, чтобы было в том числе проведено расследование, нет ли за этим коррупции, нет ли за этим аферы, которая направлена на продвижение интересов иностранных частных компаний", – заявил соавтор законопроекта Валентин Наливайченко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия торговля ЕС Европа формула Геруса

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция
Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляцияПолитика
Проверки
Проверки "единщиков": Зеленский инициирует введение двухлетнего мораторияЭкономика
"Весьма неожиданно": У Путина отреагировали на требование Киева распустить "Л/ДНР"Политика
Зеленский отреагировал на гибель девушки-бойца ВСУ на Донбассе
Зеленский отреагировал на гибель девушки-бойца ВСУ на ДонбассеПолитика
Отвод войск в Золотом откладывается: у Зеленского назвали причину
Отвод войск в Золотом откладывается: у Зеленского назвали причинуПолитика
Украина не будет федерализирована, как этого хотела бы Россия – Пристайко
Украина не будет федерализирована, как этого хотела бы Россия – ПристайкоПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...