Европейские партнеры могут отвернуться от Киева из-за торговли с Россией

Европейские партнеры могут отказаться от Киева из-за торговли с Россией. Об этом заявлял экс-министр энергетики Иван Плачков. Пока весь мир продолжает санкции против Кремля, с начала октября украинская частная компания закупает киловатты из-за "поребрика", утверждают специалисты.

Для этого, говорят эксперты, специально изменили закон. Инициатором, подчеркивают наблюдатели, выступил народный депутат Андрей Герус. Как глава профильного комитета, мол, пролоббировал поправку в закон и включил "зеленый свет" российской электроэнергии. Причем спрятал эту самую правку, указывают эксперты, в закон, который прямо не касается импорта электроэнергии.

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Коллеги Геруса выступили против. И на заседании профильного комитета обсуждали другой законопроект, который позволит прекратить импорт российской энергии.

"Поправка, которая была внесена депутатом Герусом, является ничем иным, чем попыткой вытеснить с украинского рынка украинскую электрику, это раз, второе – она против украинской экономики, более того, она угрожает энергетической безопасности Украины. Мы выносим на отмену этой поправки, требуем, чтобы было в том числе проведено расследование, нет ли за этим коррупции, нет ли за этим аферы, которая направлена на продвижение интересов иностранных частных компаний", – заявил соавтор законопроекта Валентин Наливайченко.

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