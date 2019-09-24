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Европейский суд отменил санкции против Януковича – пресс-секретарь

24 сентября, 12:20

Сейчас защита беглого экс-гаранта намерена в Апелляционном суде отменить приговор суда о госизмене

/ Фото: AFP

Европейский суд отменил санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь бывшего гаранта Юрий Кирасир.

"Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении В.Ф. Януковича. Решение Европейского суда от 24.09.2019г. об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Януковича за 2018-2019 гг. является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так в Европейском Союзе", – написал он.

Кирасир напомнил, что приговор Оболонского суда в отношении Януковича в данный момент обжалуется в апелляционной инстанции. Он подчеркнул, что Европейский суд своим решением окончательно подтвердил необоснованность ранее выдвигаемых обвинений политических оппонентов.

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Также пресс-секретарь Януковича заверил, что адвокаты экс-гаранта будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен "к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него".

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Как сообщали новости "Сегодня", в 2014 году Генеральная прокуратура Украины открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения. По решению Совета ЕС были применены санкции в отношении 22 бывших украинских высокопоставленных должностных лиц и связанных с Януковичем людей. Аналогичные санкции применены правительствами США, Канады и Швейцарской Конфедерации. На банковских счетах в Швейцарии, Латвии, Лихтенштейне арестованы средства бывших высокопоставленных лиц. В марте 2019 года в ЕС приняли решение продлить ограничительные меры.

В то же время в июле текущего года суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников. Кроме экс-президента, решение суда касается его сына Александра, экс-министра доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министра Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, а также бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева.

Напомним, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако на это решение суда была подана апелляция.

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Янукович санкции европейский суд кирасир

Источник: Сегодня

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