Европейский суд "забраковал" украинский закон о люстрации: Киев ответил

Фото: echr.coe.int

Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, признавшего нормы закона "Об очищении власти" (люстрацию) нарушением Конвенции о защите прав человека. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает "РБК-Украина".

По словам Малюськи, украинская сторона обжаловала решение Европейского суда вечером 16 января.

"Подано заявление (в Большую палату ЕСПЧ – Ред.) 16 января вечером", - сообщил он.

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Жалоба была подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ. Срок обжалования решения ЕСПЧ истекал 17 января.

Напомним, 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих.

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Отметим, министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Украина намерена пересмотреть закон об очищении власти, внести в него изменения, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.

Летом Конституционный суд рассматривал данный закон об очищении власти на конституционность. В итоге суд так и не принял решения и перенес рассмотрение вопроса на неопределенный срок.

Напомним, закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят в 2014 году, после чего из государственных органов власти начали увольнять чиновников времен Януковича.

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