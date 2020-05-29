Евросоюз не снимет санкции с России: дипломат из ЕС раскрыл подробности

У Евросоюза нет оснований снимать санкции с Кремля либо менять свою политику касательно этой страны, потому что Россия не выполнила ни одного требования относительно Украины, Донбасса и Крыма.

Об этом в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности29 мая заявил вице-глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС, литовский дипломат Пятрас Оштрявичус.

"Я не вижу причин изменять ту концепцию или стратегию, поскольку Россия не выполнила ни одного из условий, которые мы выдвигали, прежде всего, относительно Украины, Донбасса и Крыма. То есть, пока они будут сохранять свои позиции, и не будут изменять свое поведение, не вижу оснований нам изменять свою политику относительно них", – сказал Оштрявичус.

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Он считает одной из задач ЕС – чтобы Россия не получала от Европы "неоднозначные, противоречивые месседжи".

"Мы должны сосредоточиться на выполнении требований. То есть я не думаю, что вы будете слышать какие-то новости относительно этого", – подчеркнул литовский дипломат.

Он добавил, что позиция Евросоюза будет базироваться на "консенсусе с учетом взглядов разных стран и их опыта".

Напомним, ранее на этой неделе за сохранение санкций выступила и канцлер Германии Ангела Меркель, но отметила необходимость придать новые импульсы диалогу между Евросоюзом и Москвой.

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Также недавно Верховная Рада обратилась к Западу из-за попыток России избавиться от санкций. Депутаты призывают международное сообщество противодействовать дезинформации и попыткам Российской Федерации избежать ответственности за грубые продолжающиеся нарушения международного права.

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