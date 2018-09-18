Евросоюз не верит фейкам Кремля о сбитом Boeing – СМИ

Сегодня, 15:49

ЕС доверяет результатам расследования международной следственной группе, а не Москвы

Фото: AFP
Фото: AFP

Европейский союз полностью доверяет международной следственной группе, которая, проведя расследование, пришла к заключению, что самолет малазийской авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году сбили военнослужащие российской армии, сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя ЕС в Брюсселе.

"Европейский Союз полностью доверяет работе, проведенной международной следственной группой, а также выводам, которые были сделаны в ходе независимого, профессионального и беспристрастного расследования", – пишет агентство.

Напомним, что следователи пришли к заключению, что пассажирский лайнер был сбит из ЗРК "Бук" М1 курской 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ.

Кроме того, правительство Нидерландов подтвердило, что доверяет выводам  международной комиссии и считает Россию виновной в крушении самолета.

Также ранее мы писали, что в Международной совместной следственной группе напомнили России о ее отказе от сотрудничества и нежелании называть номер ракеты, из которой сбили Boeing.
Евросоюз, авиакатастрофа, MH17

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Источник:

Укринформ

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