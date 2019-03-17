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Совет ЕС обсудит оккупацию Крыма Россией на отдельном заседании

Сегодня, 12:10

Руководить заседанием будет глава европейской дипломатии Федерика Могерини

Фото: Flickr
Совет ЕС обсудит оккупацию Крыма Россией на отдельном заседании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e1c/5c4/5c8e1c5c4135f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e1c/5c4/5c8e1c5c4135f.jpg Политика Руководить заседанием будет глава европейской дипломатии Федерика Могерини

В начале следующей в Брюсселе состоится заседание на тему пятой годовщины российской аннексии и оккупации Крыма.

"В рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам 18 марта отдельный элемент программы под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини будет посвящен 5-й годовщине оккупации Крыма", – сообщили 16 марта на Facebook-странице представительства Украины в ЕС.

Начало заседания запланировано на 10:00, а на сайте Совета Европейского союза будет идти прямая трансляция.

Напомним, накануне в МИД Турции заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, аналогичное заявление сделали и в США, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над Крымом.

Мы также писали, что по этому поводу Канада также обратилась к Украине. Министр обороны страны Харджит Сейджжан отметил, что Оттава продолжает непоколебимо поддерживать Киев и продолжает помогать в укреплении безопасности и стабильности Украины.

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Тег Евросоюз, аннексия Крыма, оккупация Крыма

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