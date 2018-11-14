Евросоюз осадил Путина: "представительство Крыма" в Брюсселе не признают

Сегодня, 19:35

ЕС не хочет ни сейчас, ни в будущем никоим образом взаимодействовать с какими-либо образованиями оккупированного полуострова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Даже если Россия и откроет в Брюсселе так называемое "представительство Крыма", Европейский Союз его не признает, говорится в опубликованном 14 ноября заявлении представительства ЕС в Украине.

Свою позицию Евросоюз объяснил поддержкой независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Позиция ЕС ясна: мы не признаем и не будем признавать так называемые самоназванные представительства незаконно аннексированного Крымского полуострова и не имеем готовности никоим образом взаимодействовать с какими-либо такими образованиями", – говорится в документе посольства Евросоюза.

Напомним, ранее нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что созданием фейкового "представительства Крыма" в Брюсселе Москва судорожно продолжает потуги хоть каким-то образом легализовать свою оккупацию украинского Крыма.

Напомним, что похожая судьба ждала и так называемое "посольства ДНР" в чешском городе Острова - суд приказал его ликвидировать.

Кроме того, власти Финляндии также заявили о непризнании представительства т.н. "Донецкой народной республики" в Хельсинки.
посольство, Евросоюз, аннексия Крыма, оккупация Крыма

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Источник:

УНИАН

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