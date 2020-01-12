Евросоюз получил от МИД Ирана письмо по поводу катастрофы самолета МАУ

Дипломат выразил соболезнования тем, кто потерял своих близких

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Фото: Reuters

Высокий представитель ЕС из иностранных дел Жозеп Боррель получил письмо от главы МИД Ирана Джавада Зарифа о катастрофе украинского пассажирского самолета.

Об этом он написал в Twitter.

"Получил письмо от Джавада Зарифа о рейсе PS752. Важно, что Иран пролил свет на это трагическое событие и пообещал провести полное и надлежащее расследование", - написал Боррель.

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По его словам, "следует принять все меры для того, чтобы подобная катастрофа больше не повторилась".

Также дипломат выразил соболезнования тем, кто потерял своих близких.

Напомним, командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде заявил, что ответственность за крушение украинского лайнера принял на себя Корпус стражей исламской революции .

Кроме того, мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что у Киева были доказательства того, что "Боинг" МАУ в Иране сбила ракета, еще до заявлений об этом от западных спецслужб.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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