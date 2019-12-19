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Евросоюз продлил санкции против России: дипломаты стран ЕС приняли решение

19 декабря, 15:15

Санкции против агрессора будут продолжены еще на шесть месяцев

/ Фото: AFP

В четверг, 19 декабря, послы 28 стран Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против России, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет [ЕС] продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", — говорится в заявлении.

Напомним, 13 декабря лидеры государств и правительств стран – членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

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Как говорится в официальном сообщении Европейского Совета в Twitter, лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили вопрос санкций против России после саммита "Нормандской четверки", который состоялся 9 декабря. "ЕС подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Как сказано на сайте Евросовета в объяснении относительно примененных ограничительных мер из-за кризиса вокруг Украины, экономические санкции продолжались успешно на период каждых последующих шести месяцев начиная с 1 июля 2016 года.

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Напомним, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Последний раз Европейский Совет в июне 2019 года продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекает 31 января 2020-го года.

По словам вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, пока нет реальных оснований отмены санкций Европейского Союза против России.

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ЕС дипломат продление санкции против России

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