Евросоюз сделал заявление о земельной реформе в Украине

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Европейский Союз поддерживает открытие рынка земли в Украине. Об этом в Facebook сообщило Представительство ЕС в Украине, комментируя намерение Верховной Рады рассмотреть законы о земельной реформе.

"Реформа должна строиться на приоритете права и принципах стабильности, прозрачности, справедливости и всеохватности. Уважая независимый законодательный процесс и суверенность принятия решений, мы готовы предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами", – говорится в заявлении.

Как отмечается, в рамках реформы должен быть обеспечен приоритет мелких фермеров для того, чтобы избежать чрезмерной концентрации сельскохозяйственных земель в руках нескольких крупных владельцев. Мелкие хозяйства, в том числе те, которые ещё не зарегистрированы в качестве юридических лиц, должны стать основой рынка и получать государственную поддержку.

"Евросоюз считает, что открытие рынка земли должно стать первым шагом к более широкой и более комплексной реформе, которая будет включать другие элементы управления землей, политики в области управления, планирования и мониторинга, повышения уровня осведомленности о правах на землю, консолидации земель и т.д. Одним из предварительных условий для успеха является, в частности, повышение прозрачности путем открытого доступа к данным о земле и их публикации. Это требует глубокой реформы государства и перераспределения некоторых из его функций. Евросоюз рассматривает вопрос о дальнейшем расширении своей поддержки реализации земельной реформы, уделяя особое внимание институциональным изменениям (в области планирования и управления земельными ресурсами, а также с целью интеграции кадастра и реестра прав), обучению и укреплению потенциала, а также мониторингу предусмотренных гарантий", – отмечается в заявлении.

Европейские дипломаты отметили, что верховенство закона и работающая система правосудия имеют решающее значение для успеха реформы рынка земли.

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Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

"Рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения <..>. № 2178-10", – говорится в сообщении пресс-служба комитета.

В целом аграрный комитет Рады рассмотрел 11 законопроектов о рынке земли.

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Напомним, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

Как известно, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

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