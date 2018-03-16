Евросоюз сделал заявление по Крыму и обратился к России

Европейский Союз не будет признавать незаконные выборы в оккупированном Крыму и заверил в поддержке Украины, а также призвал Россию начать соблюдать международное право. Об этом говорится в декларации верховного представителя ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности – вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини накануне четвертой годовщины аннексии полуострова, опубликованная на сайте Совета ЕС.

В ЕС заявили, что продолжают политику непризнания незаконной аннексии полуострова и считают эти действия России нарушением международного права. Также европейцы не признают и российские выборы в Крыму.

"Евросоюз остается приверженным реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает все государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Европейский Союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове", – говорится в заявлении.

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Также у ЕС вызывает беспокойство продолжающаяся милитаризация полуострова, которая влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Кроме того, европейцы осуждают принудительный призыв крымчан на службу в российскую армию; осуждают строительство Керченского моста, который возводится без согласия Украины; Россия регулярно нарушает права человека на полуострове: преследования и задержания крымских татар, пытки, убийства несогласных с оккупацией; призывают освободить ряд украинских политзаключенных.

ЕС призывает Россию к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека на полуострове, обеспечить свободный доступ международных правозащитников на всю территорию Крыма.

Как рассказывала заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль во время выступления на Совбезе ООН, Россия готовит Крым для размещения ядерного оружия.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.