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Евросоюз ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ

Сегодня, 10:30

Запад продолжает наказывать Россию за атаку на украинские корабли

Фото: Pixabay
Евросоюз ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b62/849/5c8b62849cf5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b62/849/5c8b62849cf5d.jpg Политика Запад продолжает наказывать Россию за атаку на украинские корабли

Европейский Союз ввел "азовские санкции" против восьми российских военных, причастных к агрессии против Украины в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС, передает Радио Свобода.

Так, после согласования европейскими институтами наказания для россиян, в "черный список" Евросоюза попали следующие лица:

  • командиры кораблей "Изумруд", "Суздалец" и "Дон", которые участвовали в захвате украинских кораблей – Андрей Шипицын, Сергей Щербаков и Алексей Саляев;
  • сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, Алексей Шатохин;
  • начальник пограничного управления ФСБ в аннексированном Крыму и Севастополе контр-адмирал Сергей Станкевич;
  • командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников.

Отмечается, что санкции не были наложены на заместителя директора погранслужбы России Геннадия Медведева, так как против этого выступила одна из стран ЕС.

Кроме того, продлены ранее введенные за аннексию Крыма и конфликт на Донбассе санкции против 163 российских граждан и 44 компаний.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе.

6 марта 2019 года Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении санкций за агрессию в отношении украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.

25 февраля за атаку в Керченском проливе в Украине семи военным РФ объявили о подозрении. Среди них оказались высокопоставленные офицеры российской армии – командующий войсками Южного военного округа РФ и командующий Черноморским флотом РФ.

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Тег Россия, ЕС, офицеры, Керченский пролив, санкции

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