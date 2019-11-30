Евросоюзу мешает Трамп, а Украине – свобода слова: самые громкие заявления недели

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: facebook.com/zeolga96

Одной из главных тем этой недели оставалась проблема транзита газа через Украину, но не только. Читайте ТОП-5 цитат от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Нам нужен новый газовый договор с Россией

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября акцентировал внимание на необходимости заключения нового газового договора между странами. Об этом он сказал на совместной с президентом Эстонии пресс-конференции.

"Мы также обсуждали вопрос, что заканчивается год и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора (по транзиту через Украину. – Ред.). Для нас это приоритет, и не только для Украины, – это энергетическая безопасность для всей Европы", – подчеркнул глава государства.

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

Ольга Василевская-Смаглюк: У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее немножко приглушить

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине пора бы немного приглушить свободу слова. Она прокомментировала скандал вокруг депутата "Европейской солидарности" с участием Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, которые обсуждали варианты гибели президента Украины. По ее мнению, в словах девушек действительно прозвучали угрозы в сторону президента.

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"Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить из уважения к институту президентства … фильтровать свою речь", – сказала Василевская-Смаглюк.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины) и передали проект подозрения в Генпрокуратуру. Читайте все подробности скандала в специальном материале сайта "Сегодня" "Угрозы убийства Зеленского: все подробности скандала с Фединой и Зверобой".

Клаус Эрнст: Чтобы сохранить транзит газа, Украина модернизировать газотранспортную инфраструктуру

Пока российский "Газпром" грозится остановить транзит газа через Украину, Германия выступает за то, чтобы наша страна сохранила роль транзитера российского газа. Впрочем, как заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, для этого Киев должен вовремя модернизировать газотранспортную инфраструктуру. По его словам, к Украине в этом контексте "достаточно требований".

"Страна должна адаптировать свою энергетическую инфраструктуру к правилам внутреннего рынка ЕС. Прежде всего, это означает реформу компании "Нафтогаз" и модернизацию транзитных мощностей", — сказал депутат.

Дональд Туск: Трамп является главной проблемой Евросоюза

Президента США Дональд Трамп является главной проблемой для Европейского Союза. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, который ранее пристыдил президента России Владимира Путина за слова о либерализме.

По словам Туска, действия Трампа направлены на ослабление Евросоюза, и это, возможно, является главной проблемой ЕС.

"Впервые в истории есть американский президент, который открыто выступает против единой Европы. Он поддерживает Brexit (выход Великобритании из состава ЕС. – Ред.) и молится за распад союза", – заявил Туск.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка 50 млрд долларов) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.

Уильям Померанц: Обама опасался, что если увеличить военную помощь Украине, это приведет к крупному конфликту

После того, как в 2014 году Россия вторглась в восточные районы Украины и оккупировала Крым, США оказали Киеву помощь в области безопасности на сумму более 1,6 млрд долларов для защиты от агрессивного соседа .Насколько важна помощь США – разбирались журналисты российской редакции "Голоса Америки".

"С того момента и администрация Обамы, и администрация Трампа поставляли Украине значительное военное оборудование, например, контрбатарейные радары, очки ночного видения, вездеходы Humvee, шлемы, – заявил Марк Симаковский, научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне. – С приходом администрации Трампа США начали поставлять более летальное оружие, которое администрация Обамы поставлять не хотела, например, противотанковые ракеты. Речь также идет о дополнительном обучении военных, чтобы помочь Украине сражаться с пророссийскими сепаратистами на востоке".

А Уильям Померанц из Центра Вудро Вильсона утверждал, что экс-президент Барак Обама проявлял осторожность, чтобы избежать излишнего втягивания США в конфликт:

"В самом начале кризиса Обама всегда искал "съезд с дороги", как он говорил, пытаясь снизить его значение и как-то положить конец конфликту в Украине. Были опасения, что если мы, США, увеличим помощь, то и Россия увеличит помощь, и в результате мы просто придем к более крупному конфликту".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал: в Конгрессе США рассказали, какую военную помощь получит Украина в ближайшие годы .

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