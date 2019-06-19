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Евровояж нового президента Украины: "бренды" в Париже и газ в Берлине

19 июня, 07:38

Гарант не хочет "выкрученных рук", а его коллеги говорят об РФ в ПАСЕ

Встреча в Берлине. Многие западные СМИ отметили, что канцлер Германии "дрожала и покачивалась"
Встреча в Берлине. Многие западные СМИ отметили, что канцлер Германии "дрожала и покачивалась".

Президент Владимир Зеленский вчера продолжил свой зарубежный вояж. В рамках своей поездки он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. "Сегодня" следили за международными передвижениями гаранта.

Париж

Во время встречи с Макроном ключевой темой стал вопрос мира в Украине. Президенты не только обсудили возобновление работы "нормандской четверки", но и освобождение украинских моряков. 

Зеленский подчеркнул, что Украина готова действовать в "минском формате". Правда, ему пришлось поправить французского коллегу, который отметил, что ради прекращения боевых действий Украина готова на переговоры с боевиками.

"Здесь небольшая ошибка. Мы не готовы на диалог с сепаратистами — так я услышал перевод. Мы готовы продолжать взаимоотношения в "минском формате", прекратить огонь", — отметил Зеленский.

Но не обошлось во Франции без шероховатостей. Макрон предложил вернуть РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы — если этого не сделать, россияне не смогут подавать иски против своего правительства в ЕСПЧ. Зеленский отметил, что это невозможно сделать, пока "Украина не вернула полностью суверенитет". А нашего гаранта пожурили за неосторожное высказывание о бренде Украины, где усмотрели двусмысленность:

"Туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом".


Берлин

Вчера Зеленский добрался до столицы Германии. Первым делом он встретился с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле.

"Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет", — отметил после встречи президент.

Прозвучала и возможная формула обмена пленными:

"Обмен людей 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации".

Встреча с Меркель началась с торжественной церемонии воинских почестей. Правда, многие западные СМИ отметили, что канцлер выглядела не очень хорошо — она сильно дрожала и покачивалась. Но позже фрау Меркель заверила журналистов, что выпила воды и чувствует себя отлично. Как и в Париже, основной темой встречи двух политиков стал вопрос мира в Украине.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, я призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько бед принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в военный лагерь", — отметил Зеленский.

В ответ на это Меркель подчеркнула — санкции отменят, только когда Крым вернется к Украине. Коснулась она и вопроса возвращения России в ПАСЕ.

"Надо искать и найти какой-то путь для возвращения России (для работы в ПАСЕ. — Авт.), но одновременно надо найти какой-то путь для того, чтобы они выполнили обязательства", — подчеркнула канцлер. 

Кроме того, по ее словам, встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится уже 12 июля.

"Мы готовы, и ищем возможности для скорейшей встречи", — добавила Меркель. 

Обсудили и вопрос сохранения транзитного российского газа через территорию Украины.

"Для нас важно — и я услышал подтверждение от фрау Меркель, — чтобы наша газотранспортная система была заполнена газом. Сохранение транзита газа, его аккумулирование в хранилищах — гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Думаю, что в ближайшее время наши группы сядут и мы договоримся, и никто Украине не будет выкручивать руки", — заявил Зеленский после встречи.


Прагматизм против симпатий

Политолог Игорь Петренко отмечает: контакт между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским появился еще в их первую встречу, когда последний был только кандидатом в президенты.

"Но мы должны понимать, что сфера международных отношений очень прагматична. В ней все диктуется интересами конкретной страны и политика, который ее представляет. И то, что Зеленский и Макрон могут быть хорошими друзьями, а последнему нравится образ украинского президента, вряд ли повлияет на решения лидера Франции. Это нужно прекрасно понимать и что-то предлагать. Но тут другой вопрос, без влияния на процессы внутри страны о движении снаружи говорить сложно. Но пока у Зеленского особых возможностей продвигать свои решения нет, поскольку он не может опираться на парламент или правительство", — говорит эксперт.

При этом Петренко отмечает: и встречу в Париже, и в Берлине нужно рассматривать не иначе как сверку часов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, 

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Тег встреча, Меркель, Зеленский, шойбле, встречи, президент Украины, Макрон

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АВТОР:

Илья Требор

Источник:

Сегодня

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