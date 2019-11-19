"Ей просто не дают "сладенького": Зеленский "потроллил" предложение Тимошенко

Глава государства рассказал, что лидер «Батькивщины» предлагала ему и что готова была дать взамен

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов о ее предложениях президентской команде назначить ее людей на определенные должности.

По его словам, Тимошенко хотела "выбить" себе "сладкие" места, а за это обещала голосовать в унисон со слугами народа за законопроекты.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе. Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции". Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда. Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура. А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", – написал Зеленский.

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Отметим, что Юлия Тимошенко в ток-шоу одного из телеканалов заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса", передает "Украинская правда".

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"Мы передали ему (Зеленскому – ред.) "Новый курс Украины" (программа "Батькивщины" – ред.) и сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот "Новый курс "и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные. Но сегодня, после того как мы увидели, куда движется эта так называемая стратегия, мы заявили, что переходим в оппозицию и не претендуем ни на какие кадровые назначения", – сказала политик.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Тимошенко резко прокомментировала импорт "света" из РФ. Она считает это абсолютно сокрушительный вариант для Украины и заявляет, что наша страна сама себя может обеспечить электричеством.

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Видео: Facebook

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