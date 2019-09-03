Ежовые рукавицы для Верховной Рады: нардепов оставят без денег и спама

Фото: М. Палинчак

Верховная Рада совсем скоро может оказаться в ежовых рукавицах. С нардепов планируют снять неприкосновенность, а за прогулы и кнопкодавство их хотят лишать мандатов. "Сегодня" выяснили, какие перемены ждут Верховную Раду.

Иммунитет

Депутатская неприкосновенность может потерять силу с 1 января 2020-го — эта дата прописана в законопроекте, который президент Владимир Зеленский определил как неотложный. В ночь на 30 августа ВР уже поддержала документ в первом чтении. Ко второму чтению нардепы приступят сегодня. Для положительного результата им нужно 300 голосов (инициатива вносит изменения в Конституцию), и эксперты не сомневаются, что документ будет принят.

"Нет никаких оснований ожидать, что неприкосновенность не снимут. Если бы они были, большинство не гнало бы этот законопроект по принципу "хватай мешки, вокзал отходит", прислушивалось бы к мнению оппозиционеров и искало бы диалог в этом вопросе", — говорит политолог Евгений Магда.

Мандатам в прицеле

О планах лишать мандатов за прогулы спикер ВР Дмитрий Разумков говорил еще до начала работы нового парламента. Соответствующий проект гарант подал на прошлой неделе, а вчера его передали в профильный комитет. По нему, если за одну сессию депутат пропустил больше 30% заседаний парламента или комитета, Верховный Суд может лишить его мандата.

В том же законопроекте прописана и ответственность за неперсональное голосование. Ранее тот же Разумков хотел штрафовать кнопкодавов на 50—80 тыс. грн. Однако Зеленский хочет лишать "пианистов" депутатских корочек — если суд установит факт неперсонального голосования, то у депутата отберут мандата. Кроме того, бороться с этим хотят запуском новой системы голосований с сенсорной кнопкой — одной рукой депутат будет держать ее, а второй голосовать. По словам спикера, кнопка должна быть привязана к отпечатку пальца конкретного парламентария. Правда, пока такая технология не предусмотрена регламентом ВР, а эксперты сомневаются, что эту систему нужно привязывать к отпечатку.

"В пульте для голосования каждого нардепа уже более 10 лет установлен сенсор. Но его показания все это время игнорируются системой подсчета голосов, — объясняет один из разработчиков системы закупок ProZorro Владимир Фльонц, который последний полгода занимался электронным документооборотом в парламенте. — Надо ли устанавливать сенсоры отпечатков пальцев? Не вижу в этом смысла. В Раде нет проблем с тем, что в зал для голосования проходят и голосуют не настоящие нардепы. Надо только сделать невозможным использование двух пультов одновременно. А сложные системы — большой риск ошибок. Сложные сканеры — это больше отказов из-за мокрых, грязных рук и тому подобное".

Минус 150

Еще одним элементом контроля за деятельностью парламента может стать его сокращение. В прошлый четверг Зеленский подал проект, в котором предлагается сократить количество нардепов с 450 до 300. Правда, в документе не прописаны механизм и сроки сокращения, а потому пока неизвестно, сократят ли ВР нынешнего созыва или уже следующего.

Хотят повлиять на "принтер" законов

В первый день работы нового парламента (29 августа) глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что их команда готовит проект "о защите от депутатского спама".

"Всегда, когда увольняется народный депутат, что он говорит? "Я работал хорошо, плодотворно, я разработал и зарегистрировал 5 тыс. законов". Потом его спрашиваешь, сколько приняли, а он говорит: один", — приводит пример депутат.

Позже его зам Евгения Кравчук добавила, что для подачи законопроекта необходимо будет, чтобы под ним подписалось число нардепов, равное численности наименьшей фракции. На сегодняшний день самой маленькой фракцией остается "Голос" — в ней всего 17 парламентариев. А вот внесение постановлений об отмене каких-то решений Верховной Рады усложнится еще больше — под таким документом должны быть подписи не менее трети от конституционного состава ВР. Если говорить о сегодня, то это 150 народных депутатов, а если зал поддержит предложение Зеленского по сокращению парламента, то 100. Кроме того, планируется, чтобы спикер подавал на утверждение депутатам "план законопроектных работ", который будет содержать список проблем, которые сегодня требуют законодательного решения. Отметим, сегодня на сайте парламента зарегистрировано целых три проекта, которые призваны бороться с законодательным спамом.

Мнение экспертов

Эксперты инициативу оценивают по-разному. Профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань считает, что это предложение можно обговаривать.

"Законодательный спам действительно существует и народные депутаты очень часто регистрируют проекты только для собственного пиара. В принципе, предложенную логику можно применять. Вопрос только в том, сколько нужно собрать подписей", – говорит он.

А вот политолог Руслан Бортник считает такую идею опасной.

"Получается, отдельные депутаты не нужны. Я понимаю, что хотят авторы этих инициатив, но для этого в парламенте уже существуют комитеты. Именно они являются барьером для законодательного спама. Или хотя бы должны им быть. Мне кажется, что в этой норме кроется попытка ограничить законодательные инициативы народных депутатов. В той же "Слуге народа" потенциально есть 12 групп законодательной инициативы. А для депутатов из "Голоса", чтобы подать проект, нужно договориться со всей фракцией. Это ставит равных депутатов в неравные условия, – объясняет Бортник, – Кроме того, собрать 20 подписей могут либо наиболее "ресурсные" депутаты, либо лидеры фракций. Это означает еще большую концентрацию власти в руках лидеров фракций и депутатских групп. Мне кажется, что все же от этой идеи необходимо отказаться. Может, лучше усилить комитеты, но от этой идеи нужно отказаться".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что новый спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил планы Рады на ближайшее время. На повестке дня среди прочего будет стоять важный законопроект, и спикер парламента рассчитывает на голоса.

Также мы писали о том, что 29 августа состоялось первое заседание парламента нового созыва. Первый день оказался кардинально не похож на старты парламентов предыдущих созывов. Казалось, партия власти задалась целью как можно ярче продемонстрировать всем, что они – совсем не такие, как их предшественники. И у них это получилось. Читайте подробней, как отработала первый день Верховная Рада.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама