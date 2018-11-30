Facebook верифицировал страницы ВСУ и дипломатических представительств Украины за рубежом
Министр информационной политики Юрий Стець призвал журналистов и граждан Украины не реагировать на панику, которая будет в ближайшее время распространяться в социальных медиа,
В четверг, 29 ноября, в ответ на запрос Министерства информационной политики Украины в европейский офис Facebook, были верифицированы официальные страницы войск в составе Вооруженных сил Украины, а также страницы дипломатических представительств Украины за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Как подчеркнул министр информационной политики Украины Юрий Стець, в условиях военного положения в стране необходимо пользоваться только официальными источниками информации и не распространять факты, не подтвержденные официальными спикерами органов власти.
"Социальные медиа будут использоваться, чтобы дезинформировать население и посеять панику среди украинцев. Не поддавайтесь – пользуйтесь официальными комментариями", – призвал он.
Как уточнили в пресс-службе, были верифицированы следующие официальные страницы войск в составе ВСУ:
- Военно-морские силы ВСУ;
- Сухопутные войска ВСУ: Оперативное командование "Север"; Оперативное командование "Запад"; Оперативное командование "Юг"; Оперативное командование "Восток";
- Воздушные силы ВСУ;
- Десантно-штурмовые войска ВСУ;
- Силы специальных операций ВСУ.
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Помимо этого, отметку "верифицировано" получили страницы дипломатических представительств Украины за рубежом, в частности: Постоянное представительство Украины при ООН, Постоянное представительство Украины при Совете Европы, посольства и консульства Украины в 90 странах Европы, Азии, Америки и Африки.
26 ноября министр информационной политики Юрий Стець призвал журналистов и граждан Украины не реагировать на панику, которая будет в ближайшее время распространяться в социальных медиа, а вместо этого пользоваться официальной информацией.
В августе Министерство информационной политики Украины достигло договоренности с компанией Facebook относительно обмена информацией по блокировкам украинских пользователей в соцсети.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как изменится жизнь страны после введения в 10 областях военного положения – как будут работать объекты инфраструктуры, почта, мобильная связь и т.д.
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