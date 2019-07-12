"Фантастическая инициатива": Порошенко отреагировал на планы Зеленского люстрировать его

Экс-президент считает, что Зеленский освобождает место во власти для "пятой колонны"

Фото: president.gov.ua

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко возмущен намерением главы государства Владимира Зеленского усилить люстрацию чиновников, которые были у власти в период с 2014 по май 2019 годов. Об этом он сказал на встрече с избирателями в Житомире, сообщает пресс-служба "ЕС".

Он отметил, что перечень должностных лиц в законопроекте Зеленского подозрительно совпадает с санкционным списком Кремля против ключевых государственных деятелей Украины

"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список – тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию Достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлевскую колонну", – заявил Порошенко.

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Лидер "Европейской солидарности" считает, что подобная инициатива – это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша, "ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля".

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников. Изменения в закон об очищении власти касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014-го по май 2019 года. В случае принятия закона, весь состав Кабмина, Рады и силовых структур больше не сможет работать в органах государственной власти.

Отметим, что после видеообращения Зеленского об ужесточении люстрации, политики напомнили президенту, что и в его команде есть те, кто подпадет под действие такой люстрации, например, нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк, член набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, а также Вадим Пристайко, которого Зеленский хочет видеть главой МИД Украины. На это представитель президента в ВР Руслан Стефанчук уточнили позицию по усилению люстрации относительно членов президентской команды.

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