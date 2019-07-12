Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Фантастическая инициатива": Порошенко отреагировал на планы Зеленского люстрировать его

12 июля, 14:22

Экс-президент считает, что Зеленский освобождает место во власти для "пятой колонны"

Фото: president.gov.ua

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко возмущен намерением главы государства Владимира Зеленского усилить люстрацию чиновников, которые были у власти в период с 2014 по май 2019 годов. Об этом он сказал на встрече с избирателями в Житомире, сообщает пресс-служба "ЕС".

Он отметил, что перечень должностных лиц в законопроекте Зеленского подозрительно совпадает с санкционным списком Кремля против ключевых государственных деятелей Украины

"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список – тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию Достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлевскую колонну", – заявил Порошенко.

Читайте также

Лидер "Европейской солидарности" считает, что подобная инициатива – это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша, "ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля".

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников. Изменения в закон об очищении власти касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014-го по май 2019 года. В случае принятия закона, весь состав Кабмина, Рады и силовых структур больше не сможет работать в органах государственной власти.

Отметим, что после видеообращения Зеленского об ужесточении люстрации, политики напомнили президенту, что и в его команде есть те, кто подпадет под действие такой люстрации, например, нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк, член набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, а также Вадим Пристайко, которого Зеленский хочет видеть главой МИД Украины. На это представитель президента в ВР Руслан Стефанчук уточнили позицию по усилению люстрации относительно членов президентской команды.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Порошенко, Зеленский, люстрация

Вы сейчас просматриваете новость " "Фантастическая инициатива": Порошенко отреагировал на планы Зеленского люстрировать его". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка

Сегодня, 11:38

"Очищение власти", по мнению президента, также должно коснуться всех финансовых регуляторов

"Мы защищали Украину, а он хочет нас люстрировать": реакция политиков на новую идею Зеленского

Сегодня, 11:08

Бывшие и действующие чиновники удивлены планами президента и напомнили ему, как они встали против России в 2014-м

Смешко по закону о люстрации: Вымыли лучших профессионалов

6 июля, 11:41

Нельзя уничтожать профессионалов, особенно если их можно пересчитать по пальцам, говорит лидер партии "Сила и честь".

Закон о люстрации не выполнил свою ключевую задачу — Разумков

6 июля, 02:22

По его словам, закон позволил уйти от наказания тем, кто его заслуживал

«Не могу выбрать между мужем и любовником»

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Неубиваемые моторы: они работают, даже если машине пора на свалку

Зеленская "выгуляла" в Канаде платье за 77 000 украинского бренда

Украинцев предупредили о сильнейшей магнитной буре

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Весь Интернет обсуждает фото 17-летней Билли Айлиш

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

"Короли" плохих дорог: названы самые надежные кроссоверы

50 способов перенести жару [инфографика]

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь