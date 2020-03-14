Феномен, присущий именно Украине: как политики поздравили добровольцев

В Украине сегодня отмечают День добровольца, людей, которые первыми встали на защиту страны от российской агрессии. Политики в один голос отмечают подвиг украинских воинов, которые пошли на войну без призывов и мобилизаций. Президент Владимир Зеленский уже поздравил добровольцев с праздником, а к нему присоединились и другие политики.

Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук:"Сегодня День украинских добровольцев. В первые годы войны именно они помогли спасти наше государство. Многие не вернулись домой. Помните. Те, кто готовы отдать жизнь за Украину, никогда ей не изменят. Не предадим и мы добровольцев".

В заявлении Верховной Рады говорится, что добровольцы – это феномен, присущий именно украинской армии, поскольку добровольческие настроения проявлялись в разные периоды истории Украины, особенно когда возникала реальная угроза государственности.

"И сейчас также сработала генетическая память потомков запорожских казаков, которые в Запорожской Сечи создали военизированную структуру из добровольческих батальонов и веками защищали Украину. День украинского добровольца установлен 17 января 2017 года Верховной Радой … Эта дата выбрана неслучайно. 14 марта 2014 года именно с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новые Петровцы под Киевом. Вклад первой волны добровольцев трудно переоценить, ведь на первом этапе войны Украина столкнулась с тем, что далеко не все профессиональные военные были готовы защищать свое государство. Добровольческие батальоны позволили провести мобилизацию и подготовить профессиональную замену добробатам. Тысячи обычных украинских граждан – наших друзей, соседей, коллег – в дни Революции Достоинства и в начале военных действий на востоке Украины, оставив собственные дела – учебу, работу, бизнес и семьи – поднялись против антигосударственной политики тогдашнего высшего руководства страны, а затем с оружием в руках первыми противостояли агрессору на востоке Украины", – отметили в парламенте.

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк: "Спасибо добровольцам, которые первыми стали на защиту страны. Каждый из вас защитил Украину. Вы пишете новую историю нашего государства. Вечное уважение и память павшим".

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Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко напомнил, что в 2014 году на фронт пошли защищать Украину учителя, врачи, предприниматели, юристы, студенты.

"Воины на передовой, медики, волонтеры, бойцы информационного фронта – все они, без подготовки, но имея храбрые сердца, уже шесть лет защищают независимость Украины. Спасибо настоящим патриотам, которые продемонстрировали, как сильно можно любить свою родину. Украина будет жить благодаря таким, как вы – мужественным, сильным и отважным", – написал он.

Заявление партии "Слуга народа": "Ровно шесть лет назад первые 500 бойцов-добровольцев самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы. Они сформировали первый добровольческий батальон. Среди его бойцов были студенты, врачи и представители множества других профессий ... Их объединили общие принципы. Ответственность перед государством, отвага и готовность защищать родную землю, как бы тяжело не было. Они первыми пошли в бой. Безгранично благодарны всем, кто стал частью украинского войска. Чтим героизм наших защитников".

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак народное добровольческое движение в Украине возникло в 2014 году, когда Россия вторглась в нашу страну.

"Тысячи украинских патриотов-добровольцев, которые объединены общей целью – дать достойный отпор агрессору, продемонстрировали всему миру невиданную по своим масштабам решительную готовность не только взять на себя ответственность, но и отдать свою жизнь за судьбу родной страны. По случаю праздника выражаю слова благодарности каждому украинскому гражданину, который по зову сердца пополнил ряды защитников Украины. Ведь именно ваша высокая мотивированность и несокрушимая государственная позиция способствовали мобилизации и консолидации украинского общества вокруг идеи укрепления боевого потенциала ВСУ", – сказал генерал.

Сайт "Сегодня" поговорил с Данилом, уроженцем райцентра Сватово Луганской области, который в 2014-м заканчивал Луганское медучилище. Был одним из организаторов местного Евромайдана. Попал "на карандаш" к местным сепаратистам и чудом избежал ареста. Пошел на войну. Читайте подробней в интервью Доброволец Данил Турчин: "Я поехал воевать, что оставалось? У меня дом забрали, жизнь забрали…".

Смотрите в сюжете, как Украина отмечала День добровольца в 2018 году:

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