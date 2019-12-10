Фесенко о переговорах в Париже: Контратака Зеленского сбила Путина с толку

По результатам встречи "Нормандской четверки" можно констатировать, что президент Владимир Зеленский "сдал экзамен" на государственного деятеля. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.
Он отметил важное качество Зеленского.
"Для Зеленского результаты встречи – несомненный успех. С точки зрения формальных показателей Путин продемонстрировал жесткую неуступчивость. Но Зеленскому удалось добиться прогресса по целому ряду вопросов: обмена пленными, прекращения огня, усиление мониторинга ОБСЕ и так далее. Но не только это важно. Во-первых, встреча важна с точки зрения включения его в реальный переговорный процесс – жесткий, глаза в глаза и с точки зрения получения опыта переговоров. Он этой встречи добивался почти полгода – он ее добился. У нас это как-то недооценивают, но Зеленский очень упертый. Если он ставит себе цель, он ее добивается – полностью или частично. Это очень важное качество для политика, каковым он постепенно становиться. И здесь ему тоже далось добиться продвижения вперед", – сказал Владимир Фесенко.
Второй очень важный момент, по мнению политолога, заключается в том, что украинскому президенту удалось навязать повестку дальнейших переговоров.
"Жесткая постановка вопроса о контроле над границей, и то, что без контроля над границей не будет решать вопрос политической части Минских соглашений – это очень важная позиция, которая будет определять дальнейшую повестку. Зеленский пытается отыграть то, что подписал Порошенко в 2015 году. Контратака по этому вопросу со стороны Зеленского стала неожиданностью для Путина, сбила его во многом с привычного режима переговоров. И просто бросалось в глаза, что Путин был недоволен результатами переговоров", – подчеркнул политолог.
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По его мнению, Владимир Зеленский в целом в ходе переговоров добился тактических успехов по ряду вопросов.
"А для самого украинского президента встреча стала политическим успехом. Он сдал свой экзамен на государственного деятеля, первое сложнейшее испытание он прошел. И думаю, это добавит ему уверенности в будущих переговорах", – резюмировал Фесенко.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.
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