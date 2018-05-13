Фейк и пропаганда: Киев ответил на заявление Захаровой о "снайперах АТО" в ООН

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца назвала фейком заявление ее российской коллеги Марии Захаровой об угрозах украинских "ветеранов АТО" в здании ООН. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, заявление представителя МИД РФ – это инсинуации.

"Яркий пример распространения фейков официальными чиновниками России. Мероприятие по пропаганде модерировала лично (Захарова – ред.)", – написала Беца.

Как сообщалось, на днях Захарова заявляла, что "ветераны АТО" угрожали дипломатам в ООН. Она уверяет, что "украинские снайперы" якобы угрожали сотруднику пресс-службы МИДа в кулуарах Организации.

Отметим, что спикер российского внешнеполитического ведомства известная своими резкими и порой странными заявлениями. Так, в марте Захарова опозорилась с историей про Гитлера, что высмеяли и в сети. На фоне дипломатических колкостей от дипломатов Британии и России после инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери в ответ на слова главы МИД Британии Бориса Джонсона, сравнившего ЧМ-2018 в России и Олимпиаду 1936 года в нацистской Германии, Захарова предложила ему ответить, "что британские лорды делали в гостях у Гитлера". Однако российский искусствовед Юрий Шабельников "поставил ее на место".