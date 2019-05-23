Филарет: Если бы заранее знали содержание томоса, мы бы не согласились

Патриарх отметил много противоречивых пунктов

Патриарх Филарет. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Почетный патриарх Украинской православной церкви (Киевский патриархат) Филарет заявляет, что если бы украинские церкви заранее знали содержание томоса, то они бы на него не согласились. Об этом он сказал в интервью "Настоящему времени" (проекту "Радио Свобода" с участием "Голоса Америки").

"Случилось объединение единой украинской православной церкви. На основании этого объединения Константинопольский патриарх дал нам томос об автокефалии. Но мы на Соборе не знали его содержания. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой Томос", – сказал он.

По словам Филарета, томос ставит ПЦУ "почти в такую ​​же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь (Московского патриархата) от Москвы".

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции – в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, то они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату", – рассказал Филарет.

Он также не согласен с другим пунктом томоса – относительно мира.

"В томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. Миро – это святыня, без которой не происходит таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", – сказал почетный патриарх.

Третьим противоречивым пунктом томоса, по его словам, является то, что если возникают конфликтные ситуации в ПЦУ, то их решает Константинопольский патриархат.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы – автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Так же, как Украинская православная церковь (Московского патриархата) имеет независимость в управлении, но входит в состав Московского патриархата", – пояснил Филарет.

Он добавил, что ни у одной автокефальной церкви, которая получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов.

"Мы не отказываемся от томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять", – сказал Филарет, отметив, что, в частности, они будут варить миро, когда возникнет такая необходимость.

В то же время Филарет отрицает, что возникает новый раскол в церкви.

"Раскола нет, только разный подход. Одни хотят сохранить Киевский патриархат, а другие хотят уничтожить его. У нас не раскол. Есть разногласия в вопросах строительства Украинской православной церкви", – подытожил почетный патриарх.

Напомним, торжественная церемония вручения Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви состоялось 6-7 января в Стамбуле при участии Вселенского патриарха Варфоломея, президента Петра Порошенко и главы ПЦУ Епифания. Читайте подробней в материале "Сегодня": "Автокефалия для украинской церкви и томос: как это было".

Также мы писали, что Филарет назвал причину, почему нужно сменить название Православной церкви Украины. Патриарх считает, что после предоставления томоса украинскую церковь неправильно назвали.

Также Филарет отмечал, что нет оснований для отзыва томоса, который получила единая Православная церковь Украины, так как она не претендует на признание патриархата за пределами страны, что могло бы стать причиной отобрать автокефалию.

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