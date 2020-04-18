Филатов: 5% барьер для региональных политпроектов на местных выборах нарушает права граждан

По словам мэра Днепра, возможные ограничения обсуждаются парламентариями в кулуарах

Возможное введение ограничений для региональных политических проектов, в частности, пятипроцентного барьера на местных выборах, станет нарушением конституционных прав граждан.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

По его словам, те, кто выдумывает и вбрасывает подобную идею в политическую повестку дня, должны понять, что они лишают людей права избирать и быть избранными.

"Парламентские партии в кулуарах активно обсуждают историю о том, каким образом на местных выборах не дать возможности региональным политическим проектам принимать в них участие. Выдумывают разное, в частности, об ограничении проходного барьера 5% или двумя третями, или через залог", – сказал он.

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Филатов добавил, что такие вещи "по своей сути являются антиконституционными".

Его мнение поддержал и львовский городской голова Андрей Садовой.

"Если действующая власть будет думать, "а какой закон принять, чтобы создать проблемы", то это глупо. Нужно думать, какие законы приняли, чтобы объединить Украину", – убежден мэр Львова.

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