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  1. Новости политики

Финансовая помощь и разработка вакцины от коронавируса: Зеленский пообщался с генсеком ООН

2 апреля, 20:18

Елена Кузьмич

Собеседники обсудили возможности оказания помощи Украине в борьбе с пандемией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Ключевым вопросом стала роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины. Президент поблагодарил генерального секретаря за его усилия в вопросе реагирования на кризис.

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В частности, глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому наше государство сможет получить финансовую поддержку.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого плана в сумме предусмотренных 165000000 долларов США", – отметил Владимир Зеленский.

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Собеседники также обсудили возможности оказания помощи Украине в борьбе с пандемией.

"Просим оказать содействие в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса с иностранными партнерами для консолидации соответствующих международных усилий", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия COVID-19 – это самый сложный кризис, с которым международное сообщество столкнулось с момента Второй мировой войны.

Также в ООН подсчитали, сколько нужно потратить на борьбу с коронавирусом.

Обращение Генсека ООН twitter.com/UN

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ООН Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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