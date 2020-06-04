Фирменная юшка, экскурсия и тир: яркие фото с Зеленским в Каменец-Подольском

Президент прогулялся по улицам и не забыл набрать магнитиков на холодильник

Президент Владимир Зеленский во время визита в Хмельницкую область побывал в Каменец-Подольском, где прогулялся по улицам, сходил в их знаменитую крепость.

Для главы государства уже стало традицией гулять по городам, куда он приезжает с рабочим визитом. В Каменец-Подольском он прошелся по городу и принял участие в экскурсии по музею миниатюр под открытым небом "Замки Украины". Также он приобрел на память сувениры – магниты с изображением исторической части города.

"В Каменец-Подольском старинная история, но молодая душа. Столько искренности, подлинности и свободы в глазах местных жителей. Спасибо за гостеприимство. Недаром город среди туристических жемчужин", – сказал Зеленский во время прогулки.

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Также он отведал традиционной украинской грибной юшки, которую назвал "высшим пилотажем".

"Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем", – написал он и показал фото.

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Как сообщали новости "Сегодня", визит главы государства начался 3 июня. В среду Зеленский в Хмельницком прогулялся по центру и заглянул в кафе вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, заместителем главы ОПУ Сергеем Трофимовым и главным санврачом страны Виктором Ляшко.

Однако эта культурная программа обернулась для президента неприятностями. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил журналистам, что полиция рассмотрит нарушение Зеленским карантинных норм, поскольку в помещении кафе сейчас нельзя принимать посетителей. Замглавы МВД напомнил, что штраф за нарушение карантина – 17 тысяч гривен. В свою очередь сам Зеленский отреагировал на возможный штраф за посещение кафе.

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