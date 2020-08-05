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Фокин пока не дал согласия по ТКГ: у Зеленского сообщили детали

5 августа, 17:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кандидат в минскую группу накануне провел встречу с главой Офиса президента Ермаком

Бывший премьер-министр Украины (в 1991-1992 гг.) Витольд Фокин, который на днях якобы согласился участвовать в работе Трехсторонней контактной группы, на самом деле еще не принял окончательного решения.

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Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная.

Она отметила, что по итогам встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком Фокин не принял окончательного решения и определится до конца недели, присоединяться ли к переговорной группе по Донбассу.

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Отметим, что встреча Ермака с Фокиным состоялась 3 августа, и кандидат в ТКГ заявил, что в тот же день сообщит о своем решении, но этого так и не произошло. В комментарии СМИ он дал понять, что таки согласился на предложение главы ОПУ: "Я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей родине". При этом глава украинской делегации в минской группе Леонид Кравчук уже даже рассказал, чем Фокин будет заниматься в ТКГ. По его словам, пока формально еще не сформированы задачи нового участника ТКГ, однако уже понятно приблизительное направление, на котором он будет работать.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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ТКГ Андрей Ермак Витольд Фокин
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