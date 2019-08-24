Формат только один: Порошенко рассказал о судьбе переговоров по Донбассу

Трансформация переговоров не должна дать России то, чего она хочет, говорит экс-президент

/ Фото: Радио Свобода

Для переговоров по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе существует только "нормандский" формат. Он был подписан главой украинского государства в июне 2014 года в Нормандии с участием президента Франции, канцлера Германии и президента России.

Об этом президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"И на сегодняшний день только "нормандский" формат четко констатирует, что Россия является не посредником, не гарантом... Статус России четко определен – это страна-агрессор. И Россия для реализации Минских договоренностей должна сделать только одно – выполнить то, что записано в Минске. А именно: вывести войска, разоружить незаконные вооруженные формирования, передать под контроль неконтролируемый участок российско-украинской границы, вывести оружие и создать мир для политического процесса проведения местных выборов, которые позволят вернуть Донбасс Украине, а Украину – Донбассу", – рассказал бывший глава государства.

Он заметил, что есть возможность изменить этот формат.

"Но трансформация формата ни в коем случае не должна привести к тому, чего хочет Россия. Украина не должна дать себя обмануть. Потому что если в результате этих трансформаций кто-то попытается начать с чистого листа, освободить Россию от тех обязательств, которые она взяла на себя во время переговоров с Украиной, и обеспечить выполнение тех пунктов, о которых я сказал, то это приведет просто к одному – с России снимут санкции, Россия выйдет из обязательств, а Донбасс останется в той или иной форме оккупации, где украинский суверенитет, украинская власть, украинская политическая свобода не будет влиять на то, что происходит на Донбассе. Это интерес России. Та же позиция (и мы не имеем права это разделять) касается и необходимости освобождения Крыма", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Штаты готовы присоединиться к переговорам в "нормандском формате".

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