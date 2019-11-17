Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасение

Константин Елисеев / Фото: president.gov.ua

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Сегодняшняя интерпретация "формулы Штайнмайера" по мирному урегулированию на Донбассе, текст которой уже одобрили украинские власти, отличается от предложенной три года назад.

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Об этом в интервью "Сегодня" сообщил бывший заместитель главы Администрации президента Украины экс-главы государства Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев.

"Сейчас там есть слово, которое все замалчивают. "Оverall" – в целом. То есть, в случае "проведения в целом демократических выборов, в соответствии со стандартами ОБСЕ...". Россия давно продвигала именно это слово", – отметил он.

По словам Елисеева, украинские, немецкие и французские эксперты ездили на консультации с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в штаб-квартире организации в Варшаве и обсуждали, есть ли такая практика "признавать выборы демократическими в целом".

"Разумеется, нам подтвердили, что такого нет. Но они намекнули, что если это станет результатом политических договоренностей... но такой нормы, еще раз повторяю, нет. И очень сложно прописать такое понятие в украинском законе, на чем настаивают россияне, потому что закон должен быть однозначным и не допускать разночтений", – заявил экс-замглавы АП.

О чем еще рассказал Константин Елисеев, вы можете узнать в полной версии интервью на сайте "Сегодня".

Напомним, что президент Владимир Зеленский утверждает, что "формула Штайнмайера" тесно связана с законом об особом статусе Донбасса, которого еще нет, а значит, и "формула" сама по себе ничего не дает, кроме разблокирования встречи Нормандской четверки.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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